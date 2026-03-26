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«¿Por qué no?» — Todavía es posible un «último baile» de Lionel Messi en el Barcelona, según explica un antiguo compañero de equipo sobre el talento «excepcional» del mejor jugador de todos los tiempos argentino
A Barcelona legend
El mundo del fútbol sigue cautivado por la idea de que Messi vuelva a Cataluña. Tras una salida desgarradora en 2021 debido a limitaciones económicas, el ídolo argentino fichó por el París Saint-Germain antes de arrasar en la MLS con el Inter de Miami. A pesar de la distancia, el vínculo entre Messi y el Barcelona sigue intacto. Tanto los aficionados como sus antiguos compañeros siguen especulando sobre un capítulo final en el club donde pasó más de dos décadas, consolidando su legado como uno de los mejores jugadores de la historia.
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¿Se avecina un regreso romántico al Camp Nou?
Zabaleta, que jugó junto a Messi durante el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2008, admitió que, en un principio, nunca se imaginó que se marcharía. Sin embargo, sigue convencido de que la superestrella del Inter Miami volverá algún día al Camp Nou para su «último baile».
«Se ha hablado mucho de eso, sobre todo con las elecciones presidenciales en el club», dijo, según cita Flash Score. «Sinceramente, cuando jugaba —ya fuera con el Espanyol o con el Manchester City en la Liga de Campeones contra el Barcelona— nunca hubiera imaginado que Messi dejaría el club. Daba por hecho que sería para siempre. Sea lo que sea lo que haya pasado a nivel económico o entre bastidores, solo puedo especular, porque yo no estaba dentro.
«Se fue al PSG, luego se decantó por el Inter de Miami, y creo que en esa etapa de la carrera a veces buscas algo más que solo fútbol. Miami es un lugar maravilloso para formar una familia, el Inter de Miami era un proyecto nuevo y emocionante, y allá donde va Messi, gana. Ya ha ganado la MLS Cup.
«Todos los clubes del mundo lo querrían. Mi hijo apenas conocía el Inter de Miami antes de que llegara Messi; ahora quiere una camiseta de Messi. Ese es el poder de este hombre. En cuanto a un regreso al Barcelona, ¿por qué no? ¿Un último baile? Me encantaría verlo».
Un líder excepcional
Zabaleta señaló que la influencia del veterano va más allá de sus exabruptos. Explicó que, aunque Messi es de naturaleza tranquila, su autoridad en el vestuario es absoluta gracias a su actuación sobre el terreno de juego.
«En realidad, es callado», explicó. «No es alguien que hable constantemente, pero cuando Messi habla en el vestuario, todo el mundo escucha. Es un tipo de liderazgo poco común, que proviene de lo que hace en el campo, del hecho de que nunca se esconde, nunca rehúye la responsabilidad. Coge el balón y dice, en efecto: “Yo decidiré esto”».
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¿Y ahora qué?
A sus 38 años, Messi no da señales de bajar el ritmo. Sigue siendo una pieza clave tanto para el Inter de Miami como para la selección argentina. El ocho veces ganador del Balón de Oro intentará una vez más llevar a Argentina al título mundial este verano en Norteamérica, donde le ha tocado jugar en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.