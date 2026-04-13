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«¿Por qué no?» Harry Kane podría seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, jugar hasta los 40 y dar un gran impulso a Inglaterra
Kane aspira a emular a los mejores de todos los tiempos, Ronaldo y Messi
Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, brilló en la Premier con el Manchester United frente a Kane y sigue liderando en longevidad deportiva. A sus 41 años, el portugués mantiene un gran nivel con el Al-Nassr de Arabia Saudí y con su selección.
El argentino Lionel Messi, con dos premios MVP consecutivos y una MLS Cup con el Inter de Miami, también desafía la lógica a punto de cumplir 39. Estos dos referentes muestran a Kane lo que se logra con habilidad y profesionalidad.
Kane, que cumplirá 33 años en julio, no muestra signos de desaceleración en el Bayern, campeón de la Bundesliga, y está a un gol de llegar a 50 en la temporada 2025-26. Ya es el máximo goleador histórico del Tottenham y de Inglaterra.
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¿Podrá Kane seguir jugando al más alto nivel hasta los 40 años?
El modesto delantero, capitán de los Tres Leones, es clave en los planes de la selección para el Mundial 2026. Al preguntarle si Kane podría jugar hasta los 40, dado que no hay un sucesor claro en la delantera inglesa, Barry —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM— afirmó: «¿Por qué no? Todos sabemos cómo es Harry Kane: reservado, discreto y muy profesional. Se cuida mucho, así que puede jugar hasta los 40 y mantener su nivel.
Si lo mantenemos en forma, no necesitaremos preocuparnos por el resto del plantel. Con alguna opción de respaldo bastará. La ciencia deportiva actual facilita la longevidad y Kane puede aprovecharla».
Su juego nunca se basó en la velocidad. Cuando se le preguntó si el delantero, que ha batido récords, podría mantenerse al más alto nivel durante varias temporadas más, Barry añadió: «Sí, al 100 %. Su estilo no depende de la velocidad.
«Kane es un goleador; todo se basa en el timing. También sabe dar pases. No solo aporta goles, aporta mucho más a sus actuaciones. Le veo jugando al máximo nivel hasta los 40 años. Es fantástico también para Inglaterra».
Kane busca inspiración en los grandes de todos los tiempos
Otro exinternacional inglés, Emile Heskey, ya había declarado a GOAL cuando se le plantearon preguntas similares sobre cuánto tiempo podrá seguir Kane: «Fíjate en Ronaldo, que ha cambiado su forma de jugar; eso es parecido a lo que hace Harry.
«[Alan] Shearer es otro ejemplo: aunque pasen los años y pierda ritmo y movilidad, seguirá marcando goles. Esa es la clave. Le veo jugando con la selección hasta los 36, según el seleccionador y quien le respalde».
El propio Kane admite que se inspira en Messi y CR7: «Pienso en lo que han hecho; son tan buenos a los 30 como a los 20. Eso me emociona: si mantengo el cuerpo y la mente en forma, podré jugar al más alto nivel todo lo que quiera.
Esos jugadores [Ronaldo y Messi] han puesto el listón muy alto y eso me motiva. Es fantástico verlos seguir rindiendo, dos de los mejores de la historia. Ahora estoy casi en la segunda mitad de mi carrera. La primera fue buena; ¿puede la segunda ser aún mejor?».
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Hay que tratarlo con cuidado: Kane es clave para el Bayern y la selección inglesa.
Kane, con una reciente lesión leve, recibe descanso en la liga para priorizar la Liga de Campeones. El Bayern, que vence 2-1 al Real Madrid, lo espera en el Allianz Arena el miércoles.
No jugó con Inglaterra en los amistosos contra Uruguay y Japón, pero será clave para los Tres Leones en la Copa América de este verano en Norteamérica.