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FX's "Welcome To Wrexham" FYC EventGetty Images Entertainment
Mohamed Saeed

Traducido por

«¿Por qué no?», dijeron Ryan Reynolds y Rob Mac; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar no están fuera del alcance del Wrexham

Wrexham
C. Ronaldo
L. Messi
Neymar
Championship

El meteórico ascenso del Wrexham, propiedad de Ryan Reynolds y Rob Mac, ha atraído la atención mundial. Ahora se rumorea que podría fichar a estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, según el exentrenador de la Premier League Tony Pulis.

  • La revolución de Hollywood continúa

    Desde que Reynolds y Mac compraron el Wrexham en febrero de 2021, el club pasó de luchar en la National League a convertirse en un fenómeno global. Bajo la dirección de Phil Parkinson, los Reds lograron tres ascensos consecutivos.

    La pasada campaña acabaron séptimos en la Championship, a solo dos puntos de los play-offs. Ahora, de cara a su próximo intento de llegar a la Premier League, crecen los rumores sobre qué estrellas podrían fichar para liderar ese asalto.


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    En busca del sueño imposible

    Fichar a ganadores de varios Balones de Oro parece una fantasía para la mayoría de los clubes fuera de la élite europea o la Liga Profesional de Arabia Saudí, pero Pulis insiste en que el Wrexham no debe limitar su ambición. El técnico galés asegura que el carisma de los propietarios y el crecimiento del club lo hacen posible.

    Al ser preguntado por el próximo fichaje, Pulis declaró a BOYLE Sports: «¿Elsiguiente gran fichaje del Wrexham? Cristiano, Messi, Neymar... ¿por qué no? Gales es un lugar maravilloso, especialmente el norte, un país precioso».

  • El encanto del norte de Gales

    Más allá del respaldo financiero del dúo de Hollywood y de los lucrativos acuerdos de patrocinio, Pulis cree que la belleza natural y la cultura de Gales constituyen un atractivo único que podría atraer a superestrellas mundiales. Aunque Messi, Ronaldo y Neymar juegan en Estados Unidos, Arabia Saudí y Brasil, Pulis sostiene que la hospitalidad galesa no tiene parangón.

    «Solo hay que decirles que aquí el sol siempre brilla y que la comida es fantástica», bromeó Pulis. «Aunque llueva, no hallarás gente más acogedora que los galeses. Esa es la clave para traer a una superestrella a Wrexham».

  • Wrexham AFC v Stoke City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Preparativos para la Premier League

    El objetivo de los Red Dragons es claro: lograr un puesto en la Premier League por primera vez en la historia del club durante la temporada 2026-27. Parkinson se muestra satisfecho con su plantilla, que incluye a cinco jugadores que participaron en las tres campañas de ascenso, pero reconoce que se necesitan mejoras para dar el siguiente paso.

    Queda por ver si Reynolds y McElhenney podrán fichar a uno de los «Tres Grandes» del fútbol, pero la trayectoria del club hace que pocos apuesten en su contra.