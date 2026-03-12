Por qué Mario Balotelli sigue teniendo «esas ganas» de jugar, ahora que el exdelantero del Manchester City, Liverpool y AC Milan afronta otro nuevo reto a sus 35 años

El Al Ittifaq tiene grandes planes para el futuro. Su presidente, Pietro Laterza, un empresario italiano que también es propietario del Chievo, explicó a The National cómo convencieron a Balotelli para que se uniera a un ambicioso proyecto: «Me reuní con Mario a principios de diciembre y hablamos del proyecto relacionado con los Emiratos Árabes Unidos, concretamente vinculado al Al Ittifaq, centrado en el desarrollo de los jóvenes, la creación de academias y la elaboración de un plan a largo plazo.

El objetivo es llevar al club a la máxima categoría, la Pro League, y, sobre todo, acercar a los aficionados al fútbol invirtiendo en los jóvenes y las familias, creando espacios de entretenimiento para todos y haciendo que sea una experiencia seria pero agradable».

Balotelli tiene mucha experiencia que ofrecer al Al Ittifaq, ya que nunca ha tenido miedo de salir de su zona de confort, y recientemente declaró a Gazzetta dello Sport que los tres años que pasó en Inglaterra con el Manchester City fueron los que más influyeron en la formación de su carácter: «Mi experiencia con el Inter formó parte de mi desarrollo, pero creo que Inglaterra fue lo que más me marcó. Era la primera vez que estaba solo, mi familia no estaba allí y no estaba acostumbrado. Te forma para bien o para mal, porque cometes errores y tienes que salir de ellos por ti mismo».

Añadió sobre su celebración de gol más emblemática, que se produjo durante un derbi contra el Manchester United en Old Trafford: «¿Por qué siempre yo? Lo había hecho antes del partido con un trabajador de un almacén; era el centro de atención por mis problemas y fue un buen desahogo. La prensa sensacionalista inglesa se pasó de la raya conmigo».