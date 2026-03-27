La temporada que está a punto de terminar no ha sido una gran temporada para Romelu Lukaku. Es más, quizá una de las peores de su carrera. La temporada comenzó mal, con una lesión grave en el recto femoral del muslo izquierdo en un partido amistoso contra el Olympiakos; y, desde entonces, no se ha recuperado del todo. En las últimas semanas, las relaciones con el Nápoles también se han complicado, y ahora las partes están a punto de llegar a un enfrentamiento: según informa Sky Sport, el delantero belga no se ha presentado en Castelvolturno para la reanudación de los entrenamientos; si no regresa en los próximos días, el club está dispuesto a excluirlo de la plantilla.
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Por qué Lukaku podría quedar fuera de la plantilla del Nápoles: la fecha límite fijada y lo que ocurre en el mercado
¿LUKAKU DEJA EL NÁPOLES?
Según informa Sky Sport, la fecha límite para Lukaku está fijada para el martes 31 de marzo; si el jugador no llega antes de esa fecha, se arriesga a recibir una cuantiosa multa y a quedar excluido de la plantilla del primer equipo durante los últimos meses de la temporada. El contrato del delantero belga expira en junio de 2027; su salario ronda los 6,5 millones de euros netos más bonificaciones, y no se descarta que, si la situación no se resuelve, Lukaku pueda abandonar el Nápoles un año antes de lo acordado.
EL CALVARIO DE LUKAKU
Tras la lesión sufrida este verano, Lukaku había pensado en operarse, pero luego prefirió seguir un tratamiento conservador que no le permitió volver a estar disponible hasta bien entrado enero: jugó los últimos diez minutos contra la Juventus sin haber sido titular en toda la temporada; su primer —y único— gol llegó a finales de febrero contra el Verona, decisivo para la victoria final. En total, esta temporada, Lukaku ha disputado siete partidos entre todas las competiciones, incluidas la Champions y la Copa de Italia.