Por qué Lukaku podría quedar fuera de la plantilla del Nápoles: la fecha límite fijada y lo que ocurre en el mercado

La temporada que está a punto de terminar no ha sido una gran temporada para Romelu Lukaku. Es más, quizá una de las peores de su carrera. La temporada comenzó mal, con una lesión grave en el recto femoral del muslo izquierdo en un partido amistoso contra el Olympiakos; y, desde entonces, no se ha recuperado del todo. En las últimas semanas, las relaciones con el Nápoles también se han complicado, y ahora las partes están a punto de llegar a un enfrentamiento: según informa Sky Sport, el delantero belga no se ha presentado en Castelvolturno para la reanudación de los entrenamientos; si no regresa en los próximos días, el club está dispuesto a excluirlo de la plantilla.



