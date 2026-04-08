Por qué los grandes de la Premier League siguen de cerca al «nuevo Lewandowski»

Pietuszewski se consolidó como titular del Jagiellonia en la primera mitad de la temporada 2025/2026 y debutó con la selección polaca sub-21 marcando ante Macedonia del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa. Además, participó en cinco goles en diecisiete partidos de la Ekstraklasa, destacando un encuentro ante el Pogoń Szczecin.
El encuentro parecía acabar 1-1, pero en el tercer minuto de descuento Pietuszewski marcó de media volea. Nadie estaba más contento que el entrenador del Jagiellonia, Adrian Siemieniec, quien tras la victoria declaró: «Admiro a este chico; tiene el potencial para convertirse en un futbolista fantástico y ya deja huella en la liga y en Europa».
En vísperas del mercado de fichajes de enero, se habló mucho del interés de grandes clubes de la Premier League, así como del FC Barcelona y el Bayern de Múnich, por lo que el director técnico Lukasz Maslowski se resignó a perder al joven.
««Los clubes que se han interesado por él sin duda le atraen. A veces, un jugador no quiere esperar», declaró Maslowski a TVP Sport. «Si es el destino adecuado, el precio adecuado y todas las partes quieren hacerlo en invierno, podría suceder en invierno. La mejor solución sería cerrar un traspaso en invierno, y su nuevo club podría retenerlo en Białystok durante seis meses más.»
Sin embargo, el Oporto consideró que Pietuszewski estaba listo para dar el salto directo a una de las principales competiciones europeas, lo que resultó decisivo para ganar la carrera por su fichaje. Y acertó: el joven sumó seis goles y asistencias en sus primeros nueve partidos en la Liga Portugal.
En su debut forzó un penalti que dio el 1-0 al Oporto ante el Vitória SC. Curiosamente, marcó su primer gol a los trece segundos de la victoria 3-1 sobre el Arouca el 27 de febrero, convirtiéndose en el extranjero más joven en anotar para el Oporto y en el tanto más rápido de la historia del estadio. Después marcó un golazo en el 2-2 ante el Benfica de Mourinho: arrancó en su campo, dejó atrás a Otamendi con un giro y disparó con fuerza.
La semana pasada debutó con Polonia, entró en el descanso y lideró la victoria 2-1 sobre Albania con cinco regates, cuatro pases decisivos y cinco duelos ganados.