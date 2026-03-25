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¿Por qué le encantan los burros a Kai Havertz? La estrella del Arsenal habla abiertamente sobre su fuerte vínculo con este «maravilloso» animal
Havertz, preguntado por su afición fuera del campo
Aunque su talento sobre el terreno de juego es innegable, Havertz es quizá igual de famoso por su afición a los burros. La obsesión del exjugador del Chelsea alcanzó nuevas cotas cuando un centro de acogida del Reino Unido bautizó a un potro en su honor. Durante su última aparición ante los medios, explicó el origen de este profundo amor por los animales.
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Burros y perros: a Havertz le encantan sus animales
«Sí, ese cariño siempre ha estado ahí. En mi caso, concretamente por los burros», explicó Havertz. «No sé cómo surgió. De alguna manera, desde muy joven empecé a sentir ese cariño. Los chicos también lo saben. Hay uno o dos que bromean al respecto. Para mí, personalmente, el bienestar animal en general es un tema muy, muy importante. Me encantan los animales. Tengo tres perros en casa. En Alemania tenemos burros. Y, en general, el burro es un animal maravilloso».
El «Burro» vuelve a la escena internacional
La afinidad de Havertz con este animal le ha valido incluso el apodo de «El Burro» entre algunos de sus compañeros de equipo. Ahora, vuelve a la selección alemana por primera vez desde noviembre de 2024 tras superar una serie de lesiones que han mantenido al delantero del Arsenal fuera de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada actual.
Ahora que recupera su plena forma de cara al Mundial, está ansioso por dejar atrás sus problemas de lesiones y afirma: «Para mí, personalmente, ha sido, por supuesto, una época muy difícil que ya he dejado atrás. No ha sido fácil. No obstante, estoy, por supuesto, muy contento de estar de vuelta aquí, de estar con el equipo. Naturalmente, echaba de menos a los chicos y también echaba de menos pasar tiempo aquí, volver a jugar con la selección nacional, cantar el himno. Por eso, por supuesto, es muy especial para mí estar de vuelta después de tanto tiempo».
A pesar de su ausencia de la selección, ha mantenido una comunicación constante con el cuerpo técnico. Ahora se centra en aprovechar su experiencia internacional para guiar a una plantilla que cuenta con varias caras nuevas de cara al Mundial.
«Aún no he tenido una charla sobre mi papel. Estuve en contacto constante con Julian. El intercambio siempre estuvo ahí, siempre fue recíproco», dijo Havertz. «Le estoy muy agradecido por haber buscado el contacto. Pero no estuve allí durante un año, y espero liderar desde la vanguardia, para ayudar a los chicos en el campo. Me siento muy cómodo en todas las posiciones de ataque. Soy un jugador versátil, he jugado en muchas posiciones en los últimos años. Todo el mundo sabe que no soy un jugador ruidoso que da discursos en el vestuario. Pero tengo la experiencia a nivel internacional y me propongo liderar desde la vanguardia en este Mundial».
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Centrándonos en el Arsenal y en el futuro
A pesar de las constantes especulaciones que rodean a las grandes estrellas durante los parones internacionales, Havertz no tardó en acallar cualquier rumor sobre una posible salida del Emirates Stadium. Desde que se mudó al otro lado de Londres, el internacional alemán se ha convertido en una pieza clave en el sistema de Mikel Arteta en su lucha por el título de la Premier League, e insiste en que no tiene planes de cambiar de aires a corto plazo.
«Me siento como en casa en el Arsenal. Veo mi futuro en el Arsenal de Londres», declaró Havertz, poniendo fin a cualquier rumor de traspaso. Por ahora, sin embargo, la atención se centra en crear química de equipo dentro de la concentración de la selección. «Creo que el espíritu de equipo es el pilar más importante de todos. Creo que vamos por muy, muy buen camino en ese sentido. Por supuesto, tenemos uno o dos jugadores nuevos, pero apenas necesitan tiempo para adaptarse. Creo que aprovecharemos esta semana una vez más para crecer juntos. Creo que eso es extremadamente importante en un Mundial».