¿Por qué lanzó Malen el penalti en el Como-Roma en lugar de Pellegrini?

La Roma cayó derrotada por 2-1 en el partido clave para la lucha por la Champions contra el Como, pero, además del episodio de la segunda tarjeta amarilla mostrada a Wesley en la segunda parte (que enfureció a Gasperini y a muchos otros), lo que más ha dado que hablar entre los entrenadores de Fantasy ha sido el penalti marcado por Malen en la primera parte. De hecho, el lanzador habitual de penaltis es Lorenzo Pellegrini y el centrocampista no solo estaba en el campo, sino que inicialmente se había colocado en el punto de penalti.

¿Qué pasó entonces y por qué lanzó el penalti Malen?