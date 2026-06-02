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¿Por qué Lamine Yamal no lleva la camiseta número 10 de España? Su compañero en el Barcelona, Dani Olmo, habla de supuestos «problemas internos»
Olmo resta importancia a la polémica sobre el dorsal
La Roja se prepara para su nueva aventura mundial y la asignación de los números de las camisetas ha generado debate. Muchos esperaban que Yamal portara el 10, pero Olmo lo mantiene y el extremo de 18 años prefirió conservar el 19 que usa en su club.
Olmo aclaró que la decisión se tomó sin conflictos y que el vestuario sigue unido: «No hay problemas a puerta cerrada, no hay polémica por llevar el número 10. Son solo rumores que circulan fuera», afirmó en una reciente rueda de prensa.
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Seguir con una fórmula ganadora
Olmo conserva el dorsal 10 por superstición y gusto personal. Fue clave en la Euro 2024 y, con España ya lista para el Mundial, prefiere no cambiar algo que funciona.
«Ya lo usé en la Eurocopa que ganamos y me gusta, así que ¿por qué cambiarlo?», añadió Olmo.
Aunque muchos ven el ‘10’ como marca de la estrella, su regularidad lo señala como el sucesor ideal, mientras España aspira a su segunda estrella.
Yamal, epicentro de la numeración no convencional.
La decisión de Yamal de conservar el 19 ha generado debate, pero no es el único caso sorpresivo. La selección española confirmó la lista y, en redes sociales, lo más comentado fue que el centrocampista Gavi usará el emblemático dorsal 9.
Dorsal históricamente asociado a delanteros como Fernando Torres, ahora recaerá en el mediocampista azulgrana.
Pedri lucirá el 20 y Ferran Torres el 7.
La decisión de Yamal de conservar el 19 refleja su identidad anterior en el Barcelona, donde lo lució antes de heredar el 10 en el Camp Nou.
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Un impulso para la forma física de la estrella adolescente
Más allá de los números de la plantilla, hay buenas noticias sobre el estado físico de Yamal. El joven se perdió el final de la temporada nacional por una lesión, lo que hizo temer que no estuviera al 100 % para el primer partido del torneo. Sin embargo, Olmo ha dado una actualización tranquilizadora sobre la recuperación de su compañero.
«Le veo bien. Está entrenando poco a poco como parte de su rehabilitación. Está progresando bien y estamos contentos con eso», señaló Olmo.
La selección española afina detalles y el jueves jugará un amistoso contra Irak, donde De la Fuente planea rotar a su plantilla antes del debut.