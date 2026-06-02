¿Por qué Lamine Yamal no lleva el dorsal 10 de España? Su compañero en el Barcelona, Dani Olmo, habla de «problemas a puerta cerrada»

Mientras La Roja se prepara para su nueva aventura mundial, la asignación de los números de las camisetas ha generado debate. Muchos esperaban que Yamal se hiciera con el 10, pero este sigue siendo de Olmo, mientras que el extremo de 18 años ha optado por conservar el 19 que usa en su club.

Olmo aclaró que la decisión fue tranquila y que el vestuario sigue unido: «No hay problemas a puerta cerrada, no hay polémica por el 10. Son solo rumores», dijo en una reciente rueda de prensa.