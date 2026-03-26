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Por qué Jamie Carragher «no tiene ningún deseo» de participar en la despedida de Mohamed Salah en Anfield, con motivo del último partido en casa del Liverpool
Un legado legendario en Anfield
El mundo del fútbol sigue conmocionado después de que el propio Salah diera la noticia el martes por la noche, confirmando que abandonará el club al final de la temporada 2025-26. Su impacto en Merseyside es indiscutible: a sus 33 años, ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de la historia del club, con 255 goles. Su marcha marcará el final de una era que ha llevado todos los trofeos importantes a la vitrina de Anfield. En un emotivo vídeo de anuncio, el delantero admitió su profunda conexión con la ciudad tras nueve años de servicio.
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Carragher aspira a la gloria europea en su despedida de Anfield
Aunque los aficionados ya se están preparando para una emotiva última jornada contra el Brentford tras el anuncio, Jamie Carragher tiene otras ideas sobre cómo debería despedirse el «Rey egipcio». En su columna para The Telegraph, Carragher explicó su postura respecto a la inminente despedida. «Sin embargo, hay algo que debo confesar. Aunque celebraré su carrera, no deseo formar parte de una gran despedida en Anfield tras el último partido del club en la Premier League en mayo», escribió Carragher. «Todos los aficionados del Liverpool tienen en mente algo mucho mejor y más espectacular. Conociendo la mentalidad y el espíritu competitivo de Salah, él tendrá la mirada puesta en la mejor despedida posible una semana después: inspirar a su equipo hacia la victoria en la final de la Liga de Campeones en Budapest. No apuesten en contra de una despedida perfecta».
Dejar atrás las recientes tensiones
A pesar del tono de despedida, la temporada se ha visto empañada por conflictos internos. Carragher no se anduvo con rodeos cuando el delantero expresó su frustración por el papel que desempeñaba bajo las órdenes de Arne Slot, llegando incluso a calificar su conducta de «vergüenza» durante un periodo especialmente tenso en diciembre.
Sin embargo, los últimos comentarios de Carragher reflejan un cambio hacia la celebración de la grandeza deportiva del jugador en lugar de insistir en las recientes disputas, consolidando deliberadamente el estatus de Salah entre la élite absoluta de la liga al añadir: «En el panteón de los delanteros extranjeros que han destacado en Inglaterra, solo Thierry Henry eclipsa el rendimiento y la regularidad de Salah». Aunque muchos defenderán los méritos de jugadores como Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp o Eric Cantona, ninguno de ellos ha logrado cifras tan devastadoras de forma tan constante, temporada tras temporada, como el egipcio».
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La lucha final por los títulos
Ahora que el anuncio ya es público, la atención se centra en si el Liverpool podrá ofrecer el final de cuento de hadas que Carragher imagina, ya que el equipo sigue en plena lucha tanto por la FA Cup como por la Liga de Campeones. Tanto si Salah termina su andadura en Anfield como en Budapest, su lugar en el panteón de los grandes está asegurado.