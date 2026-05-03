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Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

¿Por qué ha esperado tanto el Arsenal para alinear a Myles Lewis-Skelly en el centro del campo? Mikel Arteta se burla de sí mismo tras asumir un «gran riesgo» en la lucha por el título de la Premier League

M. Lewis-Skelly
Arsenal
M. Arteta
Fulham
Premier League

Mikel Arteta bromeó sobre su propia decisión tras la magistral actuación de Myles Lewis-Skelly en el centro del campo contra el Fulham. El joven, poco habitual titular, justificó la apuesta del técnico con una actuación impecable, y el Arsenal venció 3-0 para situarse seis puntos por encima en la cima de la Premier League.

  • De lateral izquierdo a motor del centro del campo

    Lewis-Skelly ya ha brillado en grandes escenarios: la temporada pasada sorprendió como lateral izquierdo invertido e incluso recibió elogios por su actuación en el Bernabéu ante el Real Madrid. Esta temporada apenas ha jugado en el centro del campo: la titularidad contra el Fulham fue solo su tercera aparición liguera. Sustituyó a Martín Zubimendi, que mostraba signos de fatiga, y respondió con una actuación sensacional.

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    Arteta se burla de sí mismo

    El entrenador abrazó al joven en el campo tras el pitido final, visiblemente satisfecho de que la apuesta hubiera funcionado. Arteta elogió la paciencia y la fortaleza mental del joven, y al ser preguntado por qué tardó tanto en darle la oportunidad, respondió con humor: «Quizá no tengo ni idea; tal vez debería haberlo hecho antes».

  • Un riesgo calculado en la lucha por el título

    A pesar de su comentario desenfadado, Arteta explicó que pensó mucho antes de alinear a Lewis-Skelly en un partido tan importante. «Actúo cuando creo que el jugador, el equipo y el rival están listos para esa posición», dijo el español.

    «Era un gran riesgo, pero tenía la sensación de que era el partido adecuado para él».

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    Recompensar a un personaje de primer nivel

    Al referirse a la trayectoria del jugador esta temporada, Arteta destacó su ética de trabajo. «Se lo merece plenamente», afirmó el entrenador. «He sido exigente con él. El año pasado cuajó una temporada espectacular cuando dio el salto al primer equipo. Pasó por algunos momentos difíciles después de eso, pero se mantuvo muy humilde, muy centrado y en sintonía con lo que queríamos hacer».

    Finalmente, destacó la madurez del joven de 19 años bajo los focos del Emirates Stadium: «Sabía que estaba preparado; lo ha demostrado cada día en los entrenamientos y, cuando ha jugado, ha respondido. Hoy dio un paso al frente y creo que hizo una actuación increíble».

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