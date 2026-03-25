Por qué Gattuso no ha convocado a Kayode para la selección: quién ocupa su puesto y la convocatoria de Baldini para la Sub-21

A pocos meses del final de la temporada, muchos consideran que Michael Kayode es uno de los mejores laterales de la Premier League: nacido en 2004, en enero de 2025 dejó Italia y la Fiorentina para fichar por el Brentford inglés: una operación de 18 millones de euros entre cesión y opción de compra, con contrato hasta junio de 2030 y opción de prórroga hasta 2031. Y ahora, tras una primera fase de adaptación, se ha convertido en intocable en la banda derecha. Tanto es así que ha atraído sobre sí mismo los focos del mercado con un reciente interés por parte de la Juventus; algunos esperaban que el jugador pudiera ser convocado también por el seleccionador de Italia, Gattuso, de cara a los decisivos partidos de clasificación para el próximo Mundial, pero el técnico azzurro tomó otras decisiones.



