A pocos meses del final de la temporada, muchos consideran que Michael Kayode es uno de los mejores laterales de la Premier League: nacido en 2004, en enero de 2025 dejó Italia y la Fiorentina para fichar por el Brentford inglés: una operación de 18 millones de euros entre cesión y opción de compra, con contrato hasta junio de 2030 y opción de prórroga hasta 2031. Y ahora, tras una primera fase de adaptación, se ha convertido en intocable en la banda derecha. Tanto es así que ha atraído sobre sí mismo los focos del mercado con un reciente interés por parte de la Juventus; algunos esperaban que el jugador pudiera ser convocado también por el seleccionador de Italia, Gattuso, de cara a los decisivos partidos de clasificación para el próximo Mundial, pero el técnico azzurro tomó otras decisiones.
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Por qué Gattuso no ha convocado a Kayode para la selección: quién ocupa su puesto y la convocatoria de Baldini para la Sub-21
¿A quién han convocado para sustituir a Kayode?
Para Kayode habría sido su primera convocatoria con la selección absoluta, una oportunidad pospuesta porque, por el momento, Gattuso ha preferido recurrir a otros jugadores: el seleccionador ha confirmado el grupo que ha disputado la fase de clasificación hasta ahora; aunque el técnico tenía en mente incorporar una novedad, al tener que tomar una decisión ha convocado a Marco Palestra, nacido en 2005 y propiedad del Atalanta, que está rindiendo a un gran nivel cedido en el Cagliari en su primera temporada en la Serie A. Contra Irlanda del Norte, el titular en la banda derecha debería ser Matteo Politano, que jugará en toda la banda en el 3-5-2, aunque también existe la posibilidad de ver en ese puesto aCambiaso o Spinazzola.
LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN SUB-21
Tras haber sido inicialmente excluido incluso de la lista de convocados de la selección sub-21 para los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa contra Macedonia y Suecia, Michael Kayode ha sido convocado por el seleccionador sub-21, Silvio Baldini, para formar parte del grupo que mañana, jueves 26 de marzo, jugará a las 18:15 contra Macedonia y el martes 31 disputará su segundo partido. El lateral del Brentford fue convocado por Baldini en un segundo momento y su llamada no está relacionada con lesiones de otros jugadores; cuando se le preguntó por qué no había sido incluido en la lista, el seleccionador respondió que siempre había tenido en mente al jugador.