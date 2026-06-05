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Por qué es «refrescante» ver a Jack Grealish «tomarse una pinta», y una leyenda del Everton espera su fichaje y sugiere cambiarlo de posición en el Manchester City
Una lesión acabó con la temporada de Grealish y con sus sueños de jugar el Mundial.
Tras perder protagonismo en el ataque de su club bajo Pep Guardiola, la exestrella del Aston Villa, Grealish, buscó un nuevo reto en el noroeste de Inglaterra. David Moyes le recibió en el Everton con los brazos abiertos.
En agosto obtuvo el premio al Jugador del Mes de la Premier League gracias a varias asistencias que reavivaron su chispa, ahora con más libertad en el campo.
Sus actuaciones con los Toffees convencieron, pero una fractura por estrés en el pie le marginó desde mediados de enero. Al terminar la temporada, también se esfumó su sueño de jugar el Mundial, pese a sus 39 partidos internacionales.
Aunque no viajará a Norteamérica con los Tres Leones, aún se desconoce qué le deparará el resto del verano. Es comprensible que el Everton quiera cerrar un contrato permanente para su excedido.
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¿Volverá el Everton a fichar a Grealish por menos de 50 millones de libras?
Al ser preguntado sobre si le gustaría recuperar a Grealish, ahora que el City está haciendo borrón y cuenta nueva bajo la dirección del sucesor propuesto por Guardiola, Enzo Maresca, Reid —en declaraciones a GOAL a través de BUDDS, la principal casa de subastas especializada en objetos deportivos del Reino Unido— afirmó: «Creo que es de primera categoría. Me encanta su personalidad; sé que a veces lo critican por tomarse una pinta de vez en cuando, pero, sinceramente, eso me parece refrescante, porque yo soy de esa época.
«Simplemente creo que aporta algo en cuanto a personalidad. Y lo más importante, creo que también aporta algo sobre el terreno de juego. Sabe manejar el balón. Hoy en día, lo llaman el número 10. Creo que le iría bien ahí. Me gustaría probarlo en esa posición, pero si me preguntas por Grealish, soy un gran admirador suyo. Un gran admirador».
Aunque sugiere cambiarlo de posición —recientemente ha jugado por la izquierda—, reconoce que el precio de venta de 50 millones de libras (67 millones de dólares), fijado en su contrato de cesión, es elevado para un jugador que cumplirá 31 años en septiembre. Añadió: «Por supuesto. Si no entra en los planes del City, debería haber margen para negociar. Como aficionado del Everton, me encantaría que llegara a buen puerto».
Una jugada maestra: Ndiaye, Garner y Dewsbury-Hall causan sensación
El Everton ha aprovechado recientes fichajes, y Iliman Ndiaye se ha ganado el cariño de la afición con su creatividad. Sobre los esfuerzos para retener al internacional senegalés, Reid declaró: «Desde el punto de vista del Everton, me gustaría que se quedara. Crea y marca goles, y el club debe fichar jugadores que se compenetren con él.
«Le vi contra el City este año; en la primera parte fue imparable, generó ocasiones y, aunque no las aprovechamos, demostró su nivel. Es un jugador de primer nivel y espero que el Everton lo retenga».
Kiernan Dewsbury-Hall, fichado al Chelsea en 2025 por 29 millones de libras (39 millones de dólares), también ha sido elogiado. Al preguntarle si el mediocampista recibe el reconocimiento que merece, Reid añadió: «Es un buen jugador. Y, sinceramente, también lo es James Garner. Creo que Garner ha tenido mucha mala suerte al no ir al Mundial.
Recuerdo los dos partidos contra el Forest en los que se midió a [Elliot] Anderson, un jugador de primera; James Garner también rindió bien. Soy un gran admirador de ambos. El Everton debe mejorar en ataque, pero Dewsbury-Hall y Garner son, sin duda, buenos futbolistas».
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La acción del Mundial acaparará la atención este verano.
Garner ha seguido los pasos de Grealish y ya forma parte de la selección absoluta de Inglaterra. Aunque no entró en los planes de Thomas Tuchel para el Mundial de este verano, seguirá a su selección y la animará desde la distancia.
Los Tres Leones confían en que la generación de 2026 igualará los logros de las leyendas de 1966 y acabe con 60 años sin títulos internacionales.
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