El delantero inglés llegó a Estados Unidos antes de lo previsto, tras la petición de Tuchel a su plantilla de 26 jugadores de pasar las vacaciones en zonas horarias estadounidenses.

Se cree que muchos jugadores han pasado la pretemporada en Estados Unidos o el Caribe, tras la insistencia de Tuchel en adaptarse a las condiciones del próximo Mundial.

Se prevé que el clima sea clave: estudios indican que cerca de una cuarta parte de los partidos se jugarán a más de 26 °C. Al entrenar en Florida, Rashford se prepara para la humedad, con Miami como telón de fondo de sus sesiones individuales.



