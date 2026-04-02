Por qué el PSG NO intentará fichar a Eduardo Camavinga, el objetivo del Real Madrid en la Premier League

Los rumores en torno al jugador de 23 años se deben en gran medida a su situación actual en Madrid. Desde que llegó procedente del Rennes, el francés ha tenido dificultades para hacerse con un puesto fijo en el once inicial en su posición preferida. En cambio, su flexibilidad táctica ha hecho que se le haya alineado como mediocampista defensivo, extremo e incluso lateral izquierdo, lo que ha frenado su capacidad para consolidarse en el gigante de La Liga.

Esta falta de un papel fijo ha provocado un creciente descontento. Camavinga se ha visto a menudo en el banquillo durante los partidos más decisivos de la temporada, una tendencia que continuó tras el nombramiento de Álvaro Arbeloa. Según los informes, este papel secundario habría dejado al antiguo prodigio del Rennes insatisfecho con su situación actual en la plantilla.