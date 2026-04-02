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Por qué el PSG NO intentará fichar a Eduardo Camavinga, el objetivo del Real Madrid en la Premier League
El PSG ya cuenta con un mediocampo muy completo
El PSG ha modificado su estrategia de fichajes en las últimas ventanas de mercado, centrándose en jugadores con características específicas que se ajustan a las necesidades tácticas del entrenador Luis Enrique. Dado que jugadores como Vitinha y João Neves ya se han consolidado como piezas clave de la plantilla, Onze Mondial señala que el club no tiene previsto fichar a Camavinga y no se espera que se intente su contratación en la ventana de fichajes de verano.
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Aumenta la frustración en el Bernabéu
Los rumores en torno al jugador de 23 años se deben en gran medida a su situación actual en Madrid. Desde que llegó procedente del Rennes, el francés ha tenido dificultades para hacerse con un puesto fijo en el once inicial en su posición preferida. En cambio, su flexibilidad táctica ha hecho que se le haya alineado como mediocampista defensivo, extremo e incluso lateral izquierdo, lo que ha frenado su capacidad para consolidarse en el gigante de La Liga.
Esta falta de un papel fijo ha provocado un creciente descontento. Camavinga se ha visto a menudo en el banquillo durante los partidos más decisivos de la temporada, una tendencia que continuó tras el nombramiento de Álvaro Arbeloa. Según los informes, este papel secundario habría dejado al antiguo prodigio del Rennes insatisfecho con su situación actual en la plantilla.
Los grandes de la Premier League, en alerta máxima
Aunque el PSG esté dispuesto a dejar pasar la oportunidad, el interés por Camavinga sigue siendo elevado en toda Europa. Se considera que sus cualidades físicas y su nivel técnico encajan a la perfección con la intensidad del fútbol inglés. Se dice que varios pesos pesados de la Premier League están siguiendo de cerca la situación a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.
El Real Madrid, que históricamente se ha mostrado reacio a desprenderse de jóvenes talentos, podría verse obligado a considerar sus opciones si el jugador presiona para marcharse. Hay indicios de que el club podría estar abierto a ofertas si se alcanza la valoración adecuada, especialmente dado que busca renovar otras posiciones del equipo durante una posible reestructuración veraniega.
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Aún no hay una decisión definitiva sobre el futuro
A pesar del revuelo generado tanto en España como en Francia, Camavinga aún no ha tomado una decisión definitiva sobre sus próximos pasos. El centrocampista sigue bajo contrato y, en teoría, forma parte de los planes a largo plazo del Madrid, aunque sus minutos de juego actuales no reflejen esa condición. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si puede volver a ganarse un puesto de titular bajo las órdenes de Arbeloa.
Hay mucho en juego, sobre todo teniendo en cuenta el calendario internacional en un año de Mundial. La reducción de minutos en el club ya ha afectado a su situación en la selección francesa, por lo que convertirse en titular habitual es una prioridad para el jugador. Por ahora, aunque la Premier League podría seguir siendo una opción, un fichaje por el PSG parece descartado por completo.