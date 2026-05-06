Por qué el PSG evitó un penalti por mano en la semifinal contra el Bayern, gracias a una norma poco conocida

En semifinales de la Liga de Campeones, en Múnich, el equipo de Vincent Kompany sufrió dos decisiones arbitrales muy controvertidas en minutos. El Bayern, que ya perdía 5-4 tras la ida en París, vio cómo Ousmane Dembélé marcaba a los 141 segundos y ampliaba la ventaja global del PSG.

Alrededor del minuto 30, Nuno Mendes detuvo un avance bávaro con la mano, pero, pese a llevar ya una amarilla, el árbitro solo pitó falta y no mostró la segunda cartulina. Antes, el asistente había señalado un posible mano de Konrad Laimer, decisión que las repeticiones mostraron como muy discutible.