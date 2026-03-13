Al final de la temporada, los caminos de Leon Goretzka y el Bayern de Múnich se separarán: el contrato del jugador, nacido en 1995, expira el próximo mes de junio y el club alemán ya ha anunciado que el jugador se marchará como agente libre. Habrá que estar atentos al mercado, pues un jugador tan importante que se marcha como agente libre puede suponer una oportunidad a bajo coste para muchos clubes durante el mercado de fichajes de verano. Entre los clubes que han puesto el foco en el centrocampista se encuentra también el Milan, que ya ha iniciado contactos con su entorno.
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Por qué el Milan quiere a Goretzka: salario, competencia y contactos con el agente
LA IDEA DE GORETZKA
La salida de Goretzka como agente libre se perfila como una importante oportunidad de mercado para este verano; el Milan lo ha identificado como posible refuerzo para el centro del campo de la temporada 2026/27, con la idea de intentar llevar a cabo una operación similar a la que llevó a Luka Modric al equipo rossonero el verano pasado: sería un fichaje que aportaría experiencia y calidad al centro del campo, además de personalidad y liderazgo en el vestuario. Hay mucha competencia por el jugador, ya que también le interesa al Inter y a clubes extranjeros, con el Arsenal en primera línea.
LAS CIFRAS DEL TRASPASO DE GORETZKA
Los dos equipos milaneses están reflexionando y valorando sus próximos pasos; a día de hoy, el obstáculo en una posible negociación podría ser las exigencias económicas de Goretzka y su agente: 7 millones de euros de salario neto, que es más o menos lo que gana actualmente en el Bayern de Múnich, entre 8 y 10 millones de euros en bonificaciones al firmar, más las comisiones para el agente. Una inversión importante, sobre todo para un jugador que se marcha libre de contrato; teniendo en cuenta el coste total de la operación, se rozarían los 20 millones de euros.