Según GiveMeSport, el interés del Manchester United por Tonali se enfrenta a un escollo: el Newcastle no piensa vender a uno de sus centrocampistas clave. El italiano es pieza fundamental en los planes a largo plazo de los Magpies, por lo que cerrar un acuerdo este verano resulta muy complicado. El United valora su calidad técnica, energía y regularidad, pero el precio sería muy superior a su presupuesto para una sola posición. Además, los Magpies no quieren reforzar a un rival directo, lo que empuja al United a buscar alternativas más realistas.

Como no piensan dejarlo marchar, un traspaso costaría más de lo que el United tiene presupuestado para una sola posición y, además, los Magpies no quieren reforzar a un rival directo. Esta postura empuja al United a buscar objetivos más realistas en el mercado.