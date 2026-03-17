Sorprendentemente, con solo 16 años, podría debutar en la Liga de Campeones tras haber sido convocado ya para el partido de ida (además de para el último partido de la Bundesliga con el Leverkusen). Su convocatoria, como se ha dicho, se debe a la indisponibilidad de los cuatro porteros titulares. Empecemos: Manuel Neuer está fuera por un desgarro en la pantorrilla; su suplente, Jonas Urbig, se está recuperando de una conmoción cerebral sufrida en el partido de Bérgamo hace una semana (no se descarta que pueda recuperarse). Luego están el tercer portero del primer equipo, Sven Ulreich, que sin duda está fuera por una lesión muscular en los aductores del muslo derecho, y el que, sobre el papel, sería el titular del equipo juvenil, Leon Klanac, fuera desde el pasado diciembre por una grave lesión en el muslo.