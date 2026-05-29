Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío es reinvertir bien ese dinero, algo que no lograron tras la salida de Isak. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions a nuevos fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo dueños saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en Champions este año, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y cinco de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó doce goles, cifra que refleja su rendimiento real. Aunque aportará trabajo y puede costar menos que Rashford, había opciones más baratas. Nota: C+

Para Gordon: el sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, especialmente en los últimos dos años, el inglés logra por fin fichar por un grande. Admitió que los rumores sobre el Liverpool, el equipo de su ciudad, le tentaron, y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon: la posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero deberá justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de rol secundario. Deberá ganarse la titularidad en un plantel repleto de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente no pueda creer su suerte: pasará de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

Mark Doyle