Por qué Declan Rice, la estrella del Arsenal valorada en 105 millones de libras, dejó «muy triste» al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, con su decisión de fichaje

A pesar de la decepción por los fichajes fallidos, Fernandes ha brillado esta temporada. El capitán del United ganó el premio «Jugador del Año» de la Asociación de Periodistas de Fútbol tras batir varios récords. Con 19 asistencias en la liga, a sus 31 años está a un paso del récord histórico que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

«Es bonito ver que mucha gente ha votado por ti; sé que este premio es muy importante en el Reino Unido, así que para mí es muy especial», declaró Fernandes. «Además, viene de quienes siguen el fútbol en todo el país y de quienes trabajan entre bastidores, y eso lo hace aún más especial. Claro, gusta leer cosas buenas, aunque también vienen las malas, pero eso viene con el trabajo.

«En estos momentos estoy muy agradecido a quienes votaron por mí y a quienes no lo hicieron. Sabemos que el fútbol es un deporte colectivo, pero recibir un reconocimiento individual por tu trabajo durante la temporada es muy especial».