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Rian Rosendaal

Traducido por

Por qué Chelsea, Manchester United y PSG están entusiasmados con la joven promesa alemana

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Los defensas zurdos de alto nivel son escasos, y eso explica el interés por el joven Coulibaly. A pesar de la lucha del Werder Bremen por evitar el descenso, ha mostrado serenidad, buen manejo de balón y visión de juego que contradicen su edad.

Chelsea, Manchester United y París Saint-Germain figuran en la lista de pretendientes, aunque de momento todo son especulaciones. Con la temporada a punto de acabar, surgen opciones más realistas.

A continuación, Voetbalzone te resume todo lo que necesitas saber sobre un jugador que el próximo verano podría convertirse en uno de los más codiciados del mercado.

  • Karim CoulibalyGetty

    El comienzo

    Coulibaly, de origen marfileño, nació en Oldenburg, norte de Alemania, en mayo de 2007. En 2016 comenzó su carrera en el Barmbek-Uhlenhorst de Hamburgo y, dos años después, se unió a la cantera del HSV.

    Tras seis años en la cantera del HSV, donde ya destacaba como gran talento defensivo, a los dieciséis años debutó en el filial sub-19.

    En 2024, tras acabar su contrato con el HSV, fichó por el Werder Bremen, el gran rival del Nordderby, pese al interés de otros clubes europeos.

    «Es atlético, increíblemente rápido y versátil en el centro de la defensa y como centrocampista defensivo», afirmó Bjorn Schierenbeck, director de la cantera del Werder. Ya era internacional con la sub-17.

    • Anuncios
  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    Gran avance

    Su actuación en la temporada 2023/24, repartido entre los equipos sub-17 y sub-19 y ejerciendo de capitán del HSV sub-17, despertó gran interés. En agosto de 2023, como centrocampista defensivo, marcó un hat-trick contra el Viktoria Berlin, preludio de un rápido ascenso.

    Aunque debió esperar su chance en el Werder, en la 2024/25 se hizo clave en el Sub-19 y, el día que cumplió 18 años, lo ayudó a ganar la DFB-Pokal juvenil tras anotar en semis. Gracias a ello, empezó a entrenar con el primer equipo y, en marzo de 2025, entró en la convocatoria para el partido de la Bundesliga contra el VfL Wolfsburgo, aunque no llegó a debutar.

    Tras firmar su primer contrato profesional y brillar en la pretemporada, debutó como suplente en el partido inaugural, una goleada del Eintracht de Fráncfort. Una plaga de lesiones en la defensa le dio la oportunidad de ser titular contra el Bayer Leverkusen, donde marcó el 1-1 en el 94’ con una volea tras un rebote en el larguero.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Desde entonces, Coulibaly no ha mirado atrás. Gracias a su serenidad y control del balón, se ha afianzado como titular en el Die Grun-Weissen y, en la temporada 2025/2026, solo se ha perdido partidos de la Bundesliga por sanciones o lesiones. A nivel internacional, el central debutó con la sub-21 alemana.

    Sin embargo, el Werder evitó por poco el descenso tras tres meses sin ganar, entre noviembre y febrero, lo que costó la salida del entrenador Horst Steffen. En plena crisis, vio dos amarillas en la goleada contra el VfB Stuttgart y luego se perdió un mes por una lesión en el isquiotibial.

    Aun así, su presencia en la zaga ha sido constante y clave para que el equipo, ya con Daniel Thioune, recuperara la forma en el momento decisivo de la temporada. Actualmente el Werder supera por seis puntos al Wolfsburgo, que lucha con Heidenheim y St. Pauli por evitar el descenso directo.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Puntos fuertes

    Coulibaly tiene el potencial para ser un defensa de primer nivel. Destaca por su serenidad: construye el juego desde atrás con pases cortos o lanzamientos largos y precisos de su pierna izquierda. Si no encuentra opciones, él mismo conduce el balón.

    Con 1,90 m de altura, domina el juego aéreo y también es eficaz en el suelo: esta temporada ha realizado 173 entradas en la Bundesliga, usando sus largas piernas para ganar alcance al lanzarse. Su lectura del juego le sitúa siempre en el lugar correcto para bloquear balones. Además, pese a su altura, no es lento: en la temporada 2025/26 alcanzó los 33 km/h.

    «Tenemos mucha confianza en Karim», afirmó el exentrenador del Werder, Steffen, antes de su debut. «Es bueno en el uno contra uno y tiene gran altura. Su juego de construcción también es excelente. Ya es muy sereno para su corta edad. Karim no se dejó desestabilizar en la pretemporada y siempre encontró soluciones».

    Aunque esta temporada solo ha jugado como defensa central, Coulibaly también es lo suficientemente versátil como para cubrir el centro del campo si es necesario, ya que sus habilidades se adaptan igual de bien a la posición de número 6.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Aspectos a mejorar

    Con solo 18 años, Coulibaly aún no ha alcanzado su pleno desarrollo. Para aprovechar su talento debe corregir algunos errores. Esta temporada, su estilo defensivo moderno y arriesgado, basado en el pase y la proyección ofensiva, ha mostrado fallos.

    En su debut ante el Leverkusen, un pase erróneo suyo facilitó el primer gol de Patrik Schick. Hace poco, en el Nordderby, perdió un duelo clave en el centro del campo contra su exequipo, el HSV, y eso permitió el empate de Robert Glatzel. Tras el segundo error, Thioune lo defendió: «No recibió suficiente apoyo. Es un chico de 18 años que aún aprende, frente a un veterano de 30 que sabe cómo actuar».

    Su expulsión ante el Stuttgart en diciembre confirma que aún le faltan madurez y experiencia. Aun así, lo normal es que un jugador de 18 años alterne errores y aciertos, sobre todo cuando ya ha demostrado su enorme potencial.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    ¿El nuevo Gabriel Magalhães?

    El central zurdo del Arsenal, Gabriel Magalhães, es un ejemplo para Coulibaly. Gabriel, quizás el mejor central zurdo del mundo, destaca en los aspectos más puros de su oficio, con garra y agresividad. Domina en el aire y en el suelo, se entrega en bloqueos y salvadas, y además construye el juego con acierto desde atrás.

    Coulibaly aún tiene un largo camino para acercarse a ese nivel, pero, con sus habilidades, debe tomarlo como referencia. Al ritmo que lleva, todo indica que el joven alemán puede convertirse en un defensa de primer nivel.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    El futuro

    Con la temporada casi terminada y la permanencia en la Bundesliga asegurada, el Werder Bremen se centra en el futuro de Coulibaly. El club podría vender al central tras su gran campaña.

    Varios grandes de Europa ya siguen al central, y club y jugador han abordado un posible traspaso este verano.

    En una reciente declaración a Kicker, Peter Niemeyer, director deportivo del Werder, admitió: «Somos conscientes de que hay movimiento en este asunto. Por el momento, no hay indicios sobre los próximos pasos ni de si ocurrirá este verano. Es natural que un jugador con este perfil despierte gran interés».

    Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle United, Nápoles y Olympique de Marsella siguen al joven, cuyo contrato aún tiene tres años. Esa situación fortalece la posición del Werder, que, según rumores, pediría nada menos que 50 millones de euros por el talentoso defensa, lo que supondría una venta récord. Coulibaly es, sin duda, alguien a quien seguir de cerca este verano.