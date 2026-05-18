Aunque se canceló la rueda de prensa, Casemiro habló a la afición desde el campo. Tras recibir una camiseta enmarcada que recordaba su etapa en el club, dijo: «Gracias y que se cuiden todos. Gracias a los jugadores y al cuerpo técnico. Lo mejor de este club sois vosotros, los aficionados».

Después publicó un sincero mensaje en Instagram: «Hay lugares que marcamos en la vida y lugares que nos marcan. Manchester será siempre mi hogar. A la ciudad, al club y a todos los aficionados, gracias de corazón. Estos cuatro años han sido inolvidables; momentos que mi familia y yo llevaremos con nosotros siempre. No hay palabras para describir la felicidad y la calidez que hemos sentido aquí. Gracias por cada vítor, cada recuerdo y por hacernos sentir como en casa desde el primer día. Siempre un Red Devil».