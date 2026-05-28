Getty/GOAL
Traducido por
Por qué Carlos Baleba sería un «buen fichaje» para el Manchester United: el excentrocampista Eric Djemba-Djemba compara al camerunés con Bruno Fernandes y explica en qué puede mejorar
Opciones para el centro del campo: jugadores vinculados al Manchester United
Con la salida de Casemiro, Manchester United busca mediocampistas con experiencia en la Premier League para reforzar su plantilla y pelear por el título.
El United busca jugadores con experiencia en la Premier y podría fichar a alguno de sus rivales.
El mediocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson interesa a varios clubes de Mánchester, mientras que Adam Wharton, del Crystal Palace, ya demostró estar listo para dar el salto. Sandro Tonali y Bruno Guimaraes, del Newcastle, podrían cambiar de aires.
No obstante, el United podría fijarse en el Brighton cuando se abra el próximo mercado. Ya intentó fichar a Baleba tras su rápida adaptación a los Seagulls en 2023.
- Getty/GOAL
¿Sería Baleba un buen fichaje para los Red Devils?
Baleba podría ser una opción más asequible para los Red Devils, dada la elevada cotización de otros jugadores. Djemba-Djemba, en colaboración con Betinia, declaró a GOAL al preguntarle si su compatriota sería un buen fichaje para el United: «Para mí, sí, ¿por qué no?
Es un centrocampista joven, de ida y vuelta, con tres años de continuidad en el Brighton; conoce la Premier y sabe cómo funciona. Para mí sería un buen fichaje. Ahora la decisión es del Manchester United y de Michael Carrick, pero en mi opinión sería una buena incorporación».
¿En qué aspectos puede mejorar el internacional camerunés Baleba?
Baleba, de solo 22 años, sería un fichaje de presente y futuro para Old Trafford. Su juego aún tiene gran potencial y mejora mientras compite al máximo nivel.
Al preguntarle cómo puede mejorar, Djemba-Djemba respondió, tomando como referencia al actual capitán del United: «Debe mejorar el ritmo del juego, como Casemiro o Fede Valverde; aún es joven y, en un grande como el United, se aprende rápido. Si va a Manchester, seguirá creciendo».
Necesita manejar el ritmo del partido, gestionar el juego y mantener la posesión como Bruno Fernandes, que es un maestro. Estoy seguro de que Baleba puede hacerlo y seguirá creciendo».
- AFP
Carrick está listo para el mercado de fichajes de verano.
Baleba es más un centrocampista defensivo, al estilo de Casemiro, que un creador como Fernandes. Puede tomar como referencia al portugués —que acaba de hacer historia con 21 asistencias en una temporada de la Premier— para aprovechar mejor su talento.
Carrick busca otro mediocampista dinámico que cubra los espacios junto a Fernandes y Mainoo, y aún no define qué fichaje priorizará para reforzar la recuperación de balón de los Red Devils.