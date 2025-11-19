Por qué Barcelona le pidió de manera extraña a Robert Lewandowski que 'dejara de marcar goles' al final de su temporada de debut con los Blaugrana
Una conversación que ningún delantero espera
En "Lewandowski. Prawdziwy" ("Lewandowski. El verdadero”), el autor Sebastian Staszewski ha alegado que el Barcelona instó a Robert Lewandowski a dejar de marcar goles. Con dos partidos aún por jugar y el Barcelona ya coronado campeón de liga bajo el mando del entonces entrenador Xavi Hernández, la reunión supuestamente tomó un giro extraño. Según Staszewski, Lewandowski fue convocado para discutir con varios altos ejecutivos poco después de que el Barcelona sellara matemáticamente el título. En ese momento, lideraba la tabla de goleadores de la liga con 23 goles, cómodamente por delante de la competencia. Entonces llegó la solicitud.
"Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en los dos últimos partidos", dijo un miembro de la junta.
El delantero polaco se sorprendió al escuchar esa inusual petición. En su carrera de varias décadas, ningún club le había pedido que se contuviera. Pero la razón no era táctica, sino financiera.
- AFP
El bono de 2,5 millones de euros que el Barcelona quería evitar
Barcelona, que todavía lucha con importantes restricciones financieras, tenía una cláusula que considerar. Si Lewandowski alcanzaba los 25 goles en la liga, le deberían al Bayern de Múnich 2.5 millones de euros adicionales en complementos relacionados con el rendimiento de su transferencia. Con el título de liga asegurado y los presupuestos ajustados, el club supuestamente optó por el enfoque poco ortodoxo y éticamente cuestionable de intentar proteger su balance. Lewandowski jugó los dos partidos restantes completos, pero no anotó en ninguno. Aun así, ganó el Trofeo Pichichi, que es el premio al máximo goleador de La Liga, terminando por encima de Karim Benzema.
¿Un movimiento al Milan en el horizonte?
El medio italiano Calciomercato ha informado que AC Milan está preparando un intento fresco y más serio para fichar al delantero de 37 años el próximo verano. Los Rossoneri han señalado a Lewandowski como un objetivo prioritario para junio, creyendo que su presencia podría acelerar su ambiciosa reconstrucción bajo Massimiliano Allegri. Ya han tenido lugar reuniones entre el director deportivo del Milan, Igli Tare, y el influyente agente de Lewandowski, Pini Zahavi. Se espera que la próxima reunión entre las partes se centre en el gran tema pendiente, que son los salarios. Lewandowski actualmente gana alrededor de 20 millones de euros netos por temporada en el Barcelona, casi tres veces el salario del jugador mejor pagado del Milan, Rafael Leao. Igualar esa cifra es imposible para los italianos, pero esperan que las prioridades del delantero se hayan desplazado hacia el fútbol competitivo y la estabilidad del proyecto. Mientras tanto, el Barcelona parece estar avanzando hacia una nueva era de ataque. El club está evaluando reemplazos a largo plazo, con nombres como Dusan Vlahovic, Julian Álvarez y el prometedor prospecto del Levante, Karl Etta Eyong, que supuestamente circulan en las discusiones de reclutamiento.
A pesar de toda la especulación sobre su edad y futuro rol, Lewandowski sigue demostrando su valor en el campo. Incluso en una temporada donde no ha tenido garantizado un rol de titular, sigue siendo el máximo goleador del Barcelona en La Liga con siete goles, superando a Fermin Lopez, Lamine Yamal y Ferran Torres. El hat-trick de la semana pasada contra el Celta de Vigo lo llevó a 106 goles en 159 apariciones para el club catalán, superando a Neymar en la lista histórica de anotadores del Barcelona. Su campaña debut fue extraordinaria, cuando anotó 42 goles en 52 partidos en todas las competiciones. Esta temporada, siete goles en nueve encuentros de liga prueban que sus instintos de finalización siguen siendo afilados.
- Getty
La preferencia personal de Lewandowski es clara
A pesar de los rumores de transferencia, los allegados a Lewandowski señalan que él y su familia se sienten profundamente asentados en Barcelona. En una entrevista con ESPN, él mismo admitió: "No importa cuántos títulos hayas ganado ya. Lo más importante es cuántos títulos quieres ganar. En mi mente sé que puedo mejorar nuevamente en muchas cosas. Amo el fútbol, amo a este equipo, amo a este club. Todavía me siento físicamente muy bien. No tengo ningún problema con esto [la edad] porque no lo siento. Estoy orgulloso de que voy a cumplir 37 años. Pero todavía sé que puedo lograr mis objetivos. Puedo ayudar a mis compañeros de equipo porque todavía tengo hambre de más."
Su contrato se extiende hasta junio de 2026, pero el Barcelona aún no ha aclarado su papel a largo plazo ni se ha comprometido con ninguna extensión. Para un jugador de su calibre, el juego de espera es desconocido, y una decisión podría estar pronto en juego.