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Por qué Ángel Di María acabó «odiando» Manchester tras su fallido traspaso al United por 59,7 millones de libras, que llevó al campeón del mundo a fracasar con la mítica camiseta número 7
El factor Van Gaal y las desavenencias tácticas
El principal motivo del declive de Di María en Manchester fue su relación deteriorada con el entonces entrenador, Louis van Gaal. Aunque su fichaje partía de grandes expectativas, el extremo pronto entró en conflicto con los rígidos métodos de entrenamiento del técnico holandés.
«Las cosas empezaron muy bien», declaró Di María a BBC Sport. «Todo fluía. Luego empecé a tener problemas con Van Gaal y, a partir de ahí, todo se vino abajo».
La tensión se debía al hábito de Van Gaal de realizar un análisis crítico constante, que Di María consideraba abrumadoramente parcial. «Como he dicho, empecé muy bien. Todo era perfecto. Pero de repente empezamos a tener muchas reuniones sobre todo lo que hacía mal en el campo. Nunca me enseñaba lo que hacía bien, solo lo negativo, una y otra vez. Al final me harté», explicó el ganador del Mundial.
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Problemas fuera del campo y adversidades climáticas
Fuera del campo, la vida de Di María en Inglaterra se complicó por un intento de robo en su casa de Cheshire con su familia presente. La adaptación al entorno ya era difícil, y este suceso la hizo insostenible. «La vida allí era muy diferente. Anochecía muy pronto y luego empezó a hacer frío. Todo se fue complicando cada vez más. Además, hubo un robo en mi casa», recordó Di María.
Aunque luego sufrió robos en el París Saint-Germain, la mejor calidad de vida en Francia le ayudó a sobrellevarlos. «También me robaron en París y aun así me quedé otros dos o tres años, porque la vida allí era buena. En Manchester, todo se fue complicando cada vez más. Quería dar prioridad a mi familia y por eso me fui», añadió.
La lucha de una familia por adaptarse
La esposa del jugador, Jorgelina Cardoso, criticó su paso por el noroeste. Al recordar la mudanza, admitió que se opuso desde el principio: «No me gustó nada. La gente es muy rara, sales y no sabes si te van a matar. La comida es asquerosa, las mujeres parecen de porcelana. Ángel y yo estábamos en Madrid, en el mejor equipo del mundo: comida perfecta, clima perfecto, todo era perfecto. Y luego llegó la propuesta del United».
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No me arrepiento de nada, a pesar de la pesadilla
Para marzo, Van Gaal ya marginaba al extremo tras una tarjeta roja ante el Arsenal en la FA Cup y varias lesiones leves. Al final de la temporada, Di María quiso forzar su salida e incluso se perdió la gira de pretemporada para fichar por el PSG. «Dijo que nunca me presenté [a la pretemporada], pero yo ya había dicho que quería marcharme y que no iba a presentarme en el club», aclaró Di María.
A pesar de su mal momento en la liga, Di María asegura que no se arrepiente de haber fichado. «En cuanto a la Premier League, el ambiente y la vida en el club, me quedé con muy buenas sensaciones: había gente estupenda que siempre me trató bien y me ayudó. Por eso estoy agradecido», concluyó.