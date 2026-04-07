Desde el punto de vista deportivo, lo ocurrido en el partido entre Bosnia e Italia es, a todos los efectos, un drama. Es el tercer Mundial en el que no participamos; a diferencia de ediciones anteriores, en el torneo que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México (previsto del 11 de junio al 19 de julio) hay 48 selecciones clasificadas. E Italia no estará allí. Tras 2018 y 2022, también debemos dar por perdido 2026: el último partido de los Azzurri en un Mundial fue el 24 de junio de 2014; el último gol lo marcó Mario Balotelli. Después, el vacío total. Decepción, amargura, rabia. Igual que aquella noche, cuando, tras el partido, el seleccionador Rino Gattuso se disculpó ante todo un país, y lo hizo con los ojos llorosos. Antes de llegar a un acuerdo sobre la rescisión consensuada del contrato en los días siguientes y dejar el cargo. Ahora ha comenzado la búsqueda del nuevo seleccionador; entre los nombres que están barajando los dirigentes de la FIGC se encuentra también el del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri.
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Por qué Allegri podría convertirse en el nuevo seleccionador nacional tras la marcha de Gattuso
EL PERFIL DE ALLEGRI PARA EL BANQUILLO DE LA SELECCIÓN ITALIANA
En estos últimos meses de liga, Allegri se centrará exclusivamente en el final de temporada con el Milan y en la clasificación para la próxima Liga de Campeones, que aún está por conseguir, pero no se descarta que en verano pueda dejar el club rossonero —a pesar de su contrato hasta 2027 con opción de renovación por una temporada más— para sentarse en el banquillo de la selección nacional. Según informa Alfredo Pedullà, el perfil de Allegri gusta a la Federación sobre todo por su capacidad para gestionar las dificultades y las situaciones complicadas, como la que está viviendo la selección italiana en este momento. A pesar de los desmentidos públicos, por tanto, Massimiliano Allegri sigue siendo uno de los nombres que se están barajando para el puesto de seleccionador.
LOS DEMÁS CANDIDATOS
Uno de los principales candidatos para el banquillo de la selección italiana sigue siendo Antonio Conte, quien, tras el Nápoles-Milán, afirmó que, si él fuera el presidente de la FIGC, se plantearía el cargo. Además del entrenador del Nápoles, en las últimas semanas también se ha barajado el nombre de Daniele De Rossi —actualmente entrenador del Génova— para el puesto de nuevo seleccionador de la Azzurri, una opción que ya se había planteado antes de fichar a Gattuso, al igual que la de Stefano Pioli, sin equipo tras su destitución de la Fiorentina el pasado noviembre. El otro posible regreso es el de Roberto Mancini, que actualmente está al frente del Al-Sadd en Catar; también se ha sugerido el nombre de Simone Inzaghi, quien, sin embargo, ha declarado sentirse feliz en el Al-Hilal de Arabia Saudí.