«Por primera vez en la historia»: Gianni Infantino anuncia un cambio espectacular en la final del Mundial de 2026

En el fútbol, las actuaciones musicales en el descanso de 15 minutos son una excepción, ya que muchos aficionados no las aprecian. En 2017, durante la final de la Copa DFB entre el Eintracht de Fráncfort y el Borussia de Dortmund, la federación intentó incluir un espectáculo de la cantante pop Helene Fischer en el descanso. Su actuación fue recibida con abucheos por parte de muchos aficionados en el Estadio Olímpico.

Fischer declaró después: «Quizá un músico tenga que pasar por eso alguna vez. Me he hecho la piel más gruesa en los últimos años y, desde ayer, también me ha crecido pelo. Estar ahí como artista y sentir toda esa energía de testosterona concentrada, eso fue...». Sobre los silbidos, añadió: «No lo percibí como algo grave. Hay resentimiento, no querían entretenimiento».

De cara al Mundial, Infantino anunció que participarán «todas las estrellas que se puedan imaginar» en la fase final en Estados Unidos, Canadá y México, y mencionó a Tom Brady y Shaquille O’Neal, quienes ya actuaron como presentadores en el sorteo de grupos. «Les encanta», afirmó el presidente de la FIFA.