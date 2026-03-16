Según informan de forma coincidente varios medios de comunicación, el traspaso del capitán del Borussia Mönchengladbach, Rocco Reitz, al RB Leipzig está prácticamente cerrado. Según Sky Sport y kicker, ya se habría alcanzado un acuerdo sobre el importe del traspaso, por lo que el fichaje debería hacerse oficial en breve.
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Por más de 20 millones de euros: al parecer, el RB Leipzig ficha a un jugador de un rival de la Bundesliga
El Gladbach recibirá por el centrocampista una cantidad que supera ligeramente los 20 millones de euros, incluyendo bonificaciones.
Reitz tiene contrato con el Gladbach hasta 2028, aunque este incluye una cláusula de rescisión: podría marcharse en verano por 25 millones de euros, y todo apunta a que así lo hará, aunque el Leipzig haya conseguido rebajar un poco la cifra.
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El Leipzig busca un sustituto para Xaver Schlager
Según la revista «kicker», el RB parece haber sido el único club con un interés concreto en Reitz. El equipo del entrenador Ole Werner necesita refuerzos en el centro del campo defensivo, ya que el internacional austriaco Xaver Schlager ha anunciado que no renovará su contrato, que expira al final de la temporada, y que abandonará el club sajón sin coste alguno. En cuanto a su perfil, Reitz y Schlager, ambos destacados por su capacidad de carrera y su fuerza en los duelos, son muy similares.
Según el informe, el Gladbach recibirá el importe base del traspaso en un pago único y no a plazos, lo que le da el margen necesario para la reestructuración prevista del equipo, que ahora también necesita un sucesor para Reitz, el próximo verano.
Para Reitz, se trata de su primer traspaso definitivo en el fútbol profesional. El jugador de 23 años llegó al Borussia ya en 2009 y, durante su etapa en el Bajo Rin, solo fue cedido en dos ocasiones al club belga VV St. Truiden (temporada 2021/22 y segunda vuelta de la temporada 2022/23).
La temporada de Rocco Reitz en el Borussia Mönchengladbach en cifras:
Partidos 27 Minutos jugados 2231 Goles 0 Asistencias 2