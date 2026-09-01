A pesar de las especulaciones previas al cierre del mercado de fichajes del martes, Matanovic sigue totalmente comprometido con el equipo de Schuster. Al ser preguntado por los recientes vínculos con Old Trafford, el delantero ofreció una valoración tajante de la situación.

«En lo que a mí respecta, ahora mismo estoy en el Friburgo», dijo Matanovic a los periodistas. «No ha habido absolutamente ningún contacto por parte de nadie de mi entorno».

El ariete de 1,96 m atribuyó su estado de forma fulgurante durante el último año a la claridad psicológica, más que simplemente a la preparación física. «Lo primero en lo que piensa la gente es que el éxito se debe al entrenamiento duro, y eso es en gran parte cierto», explicó. «Pero creo que el fútbol es mucho más un juego mental. Si tienes la mente clara, no piensas demasiado y no dudas, así es como suceden las cosas. Si le doy demasiadas vueltas, empiezo a obsesionarme y me falta confianza en mí mismo, entonces no funciona».



