Por fin llegan buenas noticias al Chelsea: Liam Rosenior confirma que se anunciarán nuevos contratos para los jugadores estrella

El ambiente en Cobham se ha visto puesto a prueba recientemente después de que Marc Cucurella y Enzo Fernández expresaran abiertamente sus preocupaciones sobre la dirección del club. Fernández fue sancionado con dos partidos de suspensión por el club después de que unos comentarios sobre el Real Madrid pusieran en entredicho su futuro. Sin embargo, Rosenior insiste en que la plantilla sigue remando en la misma dirección a pesar de los contratiempos públicos.

«Marc está totalmente comprometido, quiere quedarse aquí», declaró Rosenior, según recoge The Standard. «Me lo ha dejado muy, muy claro. Las acciones hablan más que las palabras. Veréis el compromiso de los jugadores con la dirección del club y el proyecto». Cuando se le preguntó si ese compromiso se refería a nuevos contratos o simplemente al rendimiento, Rosenior respondió: «Ambas cosas, ambas».