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¡Por fin liberado! Cole Palmer apunta contra sus antiguos entrenadores en el Chelsea tras recuperar su chispa con Xabi Alonso, al tiempo que admite la pesadilla de su lesión en el Mundial
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Palmer se estrena goleando
La estrella del Chelsea ha sugerido que por fin está jugando sin el freno de mano puesto a las órdenes de Alonso, en una crítica velada a las limitaciones tácticas que le imponían entrenadores anteriores. El jugador de 24 años fue el más destacado en la victoria del Chelsea por 3-2 sobre el Fulham el lunes por la noche, marcando un gol brillante en una acción en la que se desplazó por el campo para culminar una jugada iniciada por Joao Pedro.
Palmer firmó una actuación individual dominante en el partido. Lideró las estadísticas en múltiples métricas, con cinco disparos, cinco regates completados, diez duelos ganados y nueve toques dentro del área rival.
La impresionante actuación puso de relieve su revitalizado estado de forma bajo las órdenes de Alonso. Palmer señaló que su movimiento para marcar fue alentado directamente por su nuevo entrenador, en un marcado contraste con las restricciones tácticas a las que se enfrentó en el pasado.
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Libertad para crear y atacar
En declaraciones a Sky Sports, Palmer lanzó un dardo sutil a los exentrenadores del Chelsea Enzo Maresca, Liam Rosenior y Calum McFarlane. Explicó que su gol contra el Fulham nunca habría llegado bajo sus órdenes.
«Él [Alonso] me dijo que tendría más libertad para moverme por el campo. Justo como se vio en el gol que marqué», reveló Palmer. «La temporada pasada, ni siquiera habría hecho esa carrera porque no es una “zona segura”».
El jugador de 24 años subrayó cómo Alonso le ha instado a romper unos límites tácticos rígidos. «Me dice: “Muévete por esa zona, baja a participar, ven a recibir el balón, crea y simplemente haz lo que haces”», añadió Palmer.
Desgarrón en el Mundial
El optimismo en torno al estado de forma actual de Palmer llega después de una campaña anterior muy frustrante. Lastrado por un problema en la ingle, se perdió 11 partidos y vio cómo su cifra de goles en la Premier League cayó a 10, un descenso significativo respecto a sus registros anteriores de 22 y 15.
El delantero admitió haber jugado con dolor en un intento desesperado por ganarse un puesto en la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel para el Mundial. «Antes de mi lesión en la ingle, nunca me había lesionado de verdad. Bueno, rara vez [me lesionaba]. Así que luego simplemente volvía y jugaba cuando no debería haber jugado», añadió Palmer. «Obviamente se acercaba el Mundial, así que estaba en una especie de dilema pensando: “Si no juego, no voy a ir. Pero si juego, entonces no puedo jugar [bien]”.
«Era simplemente una situación un poco complicada. No sabía muy bien cómo afrontarla, pero son cosas que pasan. Solo estaba viendo a distintas personas, recibiendo distintas ideas sobre por qué estaba lesionado y qué era.
«Desde que he vuelto he estado trabajando cada día para, obviamente, evitar que vuelva a pasar. Solo quiero mantenerme libre de lesiones, y si estoy sobre el campo sé lo que puedo hacer. Físicamente me siento bien, probablemente mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo, pero creo que puedo [ponerme mejor físicamente] con partidos y más minutos».
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De cara a la nueva era
Tras buscar diversas opiniones médicas para resolver su persistente problema en la ingle, Palmer está ahora centrado en mantener su estado físico. La estrella del Chelsea espera ahora acumular más minutos para afinar su forma competitiva a las órdenes de Alonso. Si su autoritaria actuación contra el Fulham sirve de indicio, un Palmer en plena forma podría reencontrarse pronto con la faceta goleadora que definió la primera etapa de su carrera.
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