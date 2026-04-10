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«Por extraño que parezca», Arne Slot asegura que aún cuenta con el respaldo de la afición y los propietarios del Liverpool tras ser «superado» por el PSG, pese a los problemas
La directiva sigue respaldando a Slot, que está en el punto de mira
La presión sobre el técnico holandés alcanzó su cima tras la derrota 2-0 ante el París Saint-Germain, que puso en riesgo las ambiciones europeas del Liverpool. Antes, el equipo había caído 4-0 ante el Manchester City en la FA Cup y tropezado en la Premier League contra el Brighton. A pesar del ruido externo y las especulaciones sobre su futuro, el entrenador asegura tener el respaldo total de la directiva de Anfield.
«Ya lo he dicho muchas veces: siento un gran apoyo, no solo de los propietarios, sino también de Richard [Hughes, director deportivo] y Michael [Edwards, director ejecutivo]», afirmó antes del duelo contra el Fulham. Su confianza parece justificada, pues los informes indican que las figuras clave de FSG siguen comprometidas con su proyecto de reconstrucción.
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Los aficionados siguen mostrando su apoyo a pesar de la humillante derrota del PSG
Al técnico holandés le sorprendió la reacción de los aficionados que viajaron al Parc des Princes. Aunque el equipo fue inferior, los seguidores siguieron animando. «Por extraño que parezca, también siento el apoyo de los aficionados. Estábamos en París y, cuando los jugadores salieron a calentar tras perder 4-0, los hinchas empezaron a cantar “We love you, Liverpool”», recordó.
Y añadió: «A pesar de que nos superaron durante los 90 minutos, fuimos a la grada visitante y seguían cantando y aplaudiendo, así que he sentido su apoyo constantemente. He dicho muchas veces que el club sabe en qué momento nos encontramos y, mientras tanto, siento un apoyo total».
Las protestas y el factor Anfield
Las declaraciones del entrenador llegan en un momento delicado, pues los aficionados planean protestar contra la subida del precio de las entradas. Slot reconoció las tensiones, pero pidió a la afición que mantenga el ambiente intimidatorio de Anfield, como en el reciente partido contra el Galatasaray, cuando el Liverpool remontó y avanzó en la Liga de Campeones.
«He dicho muchas veces que el club sabe en qué momento nos encontramos y, mientras tanto, siento un apoyo total», explicó Slot. «Espero que, a pesar de las protestas, los aficionados sigan siendo tan útiles como siempre lo han sido esta temporada y la pasada».
- AFP
Una semana decisiva para el Liverpool
Slot debe demostrar rápido su valía en el campo. Este fin de semana, los Reds buscan romper su mala racha en la Premier League ante el Fulham. Luego, con el respaldo de su afición, buscarán dar la vuelta al 2-0 contra el PSG y mantener vivas sus opciones europeas.