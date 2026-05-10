Por eso el Chelsea quiere a Bunny Shaw. Ganadores y perdedores: la máquina goleadora del Manchester City castiga a sus pretendientes y acaba con el sueño de Sam Kerr en la FA Cup

Durante gran parte del partido, Shaw no parecía destinada a ser la heroína. Erin Cuthbert adelantó al Chelsea a los ocho minutos con un disparo desviado que superó a la desafortunada Cuando Sam Kerr aprovechó un error de Keating para cabecear a bocajarro justo antes de la hora de juego. Las campeonas dominaban.

A Kerr le anularon dos tantos, el primero de forma algo injusta, pues Ellie Carpenter parecía haber mantenido el balón en juego al centrar. Pero cinco minutos de locura al final del partido cambiaron todo. La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, evitó hablar de las decisiones arbitrales. «Probablemente no perdimos por eso», afirmó. «No somos lo suficientemente eficaces, sobre todo al defender nuestro área».

En el 86, Mary Fowler, que llevaba meses recuperándose de una lesión de ligamento cruzado, inauguró la remontada del City con un gran gol. Parecía solo un gol de consolación, pero cinco minutos después Shaw controló dentro del área, se giró y empató.

A partir de ahí, el City tomó carrerilla. Los cambios de Andree Jeglertz pesaron más y el Chelsea, que ya había reemplazado a Alyssa Thompson, Lauren James y Sam Kerr en el 90, perdió puntería. Un error poco habitual de Hannah Hampton le daría entonces al City la oportunidad que necesitaba. Hasegawa aprovechó el error, centró al área y Shaw, libre de marca, cabeceó el 3-2.

Era el guion perfecto. En unos meses, Shaw podría llevar un azul distinto. Lo más probable es que no siga en el City; el Chelsea la quiere para cubrir la posible salida de Kerr y reforzar la delantera. Por ahora, Shaw sigue en el City: el domingo fue su heroína y el 31 de mayo saldrá con la camiseta celeste buscando la primera FA Cup femenina en seis años.

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