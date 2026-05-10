Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Bunny Shaw GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Por eso el Chelsea quiere a Bunny Shaw. Ganadores y perdedores: la máquina goleadora del Manchester City castiga a sus pretendientes y acaba con el sueño de Sam Kerr en la FA Cup

Winners & losers
K. Shaw
Chelsea FC Women
Manchester City Women
FEATURES
Chelsea FC Women vs Manchester City Women
FA Cup

Antes de las semifinales de la FA Cup femenina entre Chelsea y Manchester City, todos hablaban de Khadija Shaw. La delantera, con el contrato a punto de caducar en Manchester y rumores de fichaje por el Chelsea, acaparaba la atención. En Stamford Bridge, Shaw marcó dos goles que eliminaron a las Blues y llevaron al City a Wembley en una victoria dramática por 3-2 que ya es un clásico de la copa.

Durante gran parte del partido, Shaw no parecía destinada a ser la heroína. Erin Cuthbert adelantó al Chelsea a los ocho minutos con un disparo desviado que superó a la desafortunada Cuando Sam Kerr aprovechó un error de Keating para cabecear a bocajarro justo antes de la hora de juego. Las campeonas dominaban.

A Kerr le anularon dos tantos, el primero de forma algo injusta, pues Ellie Carpenter parecía haber mantenido el balón en juego al centrar. Pero cinco minutos de locura al final del partido cambiaron todo. La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, evitó hablar de las decisiones arbitrales. «Probablemente no perdimos por eso», afirmó. «No somos lo suficientemente eficaces, sobre todo al defender nuestro área».

En el 86, Mary Fowler, que llevaba meses recuperándose de una lesión de ligamento cruzado, inauguró la remontada del City con un gran gol. Parecía solo un gol de consolación, pero cinco minutos después Shaw controló dentro del área, se giró y empató.

A partir de ahí, el City tomó carrerilla. Los cambios de Andree Jeglertz pesaron más y el Chelsea, que ya había reemplazado a Alyssa Thompson, Lauren James y Sam Kerr en el 90, perdió puntería. Un error poco habitual de Hannah Hampton le daría entonces al City la oportunidad que necesitaba. Hasegawa aprovechó el error, centró al área y Shaw, libre de marca, cabeceó el 3-2.

Era el guion perfecto. En unos meses, Shaw podría llevar un azul distinto. Lo más probable es que no siga en el City; el Chelsea la quiere para cubrir la posible salida de Kerr y reforzar la delantera. Por ahora, Shaw sigue en el City: el domingo fue su heroína y el 31 de mayo saldrá con la camiseta celeste buscando la primera FA Cup femenina en seis años.

GOAL analiza los ganadores y perdedores de Stamford Bridge...

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Khadija Shaw

    Si aún hay margen para que el Manchester City y Shaw renueven su contrato, la actuación de la delantera en la semifinal del domingo recordó que el club debe hacer todo lo posible por retenerla.

    Aun así, fue un partido complicado para Shaw: realizó varios disparos a puerta tras ocasiones parciales y le costó recibir pases de calidad, pues Kadeisha Buchanan y Veerle Buurman limitaron su espacio.

    Pero cuando más importaba, apareció: controló, giró y empató con clase; luego, en la prórroga, cabeceó el 2-1.

    Perderla este verano sería un golpe duro para el City, pero aún tiene una última oportunidad: despedirse en Wembley el 31 de mayo tras regalarnos otro momento inolvidable en Stamford Bridge.

    • Anuncios
  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Hannah Hampton

    Keating pareció la villana al fallar y permitir que Kerr pusiera el 2-0 para el Chelsea.

    Sin embargo, un fallo de Hampton sentenció al Chelsea en la prórroga, y Keating salvó el 3-2 con una gran parada en los últimos minutos.

    Sucedió en un momento frenético de la prórroga, cuando el partido parecía un encuentro de baloncesto. Tras un ataque fallido del City, el Chelsea obtuvo un saque de puerta y Hampton intentó iniciar rápido la jugada.

    Sin embargo, su pase, habitualmente preciso, se quedó corto y terminó en los pies de Hasegawa. La defensa del Chelsea, despistada, aún salía del área. El City aprovechó el error: Hasegawa centró y Shaw cabeceó al segundo palo para sentenciar.

  • Veerle Buurman Chelsea Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Veerle Buurman

    Buurman, defensa central de 20 años del Chelsea, neutralizó a Shaw durante gran parte del partido. La holandesa mostró experiencia, físico y calidad, y junto a Buchanan limitó a la inglesa.

    Así fue hasta el minuto 70, cuando Bompastor sustituyó a Buurman por Bronze. La entrenadora explicó que buscaba frenar a Kerolin, quien había pasado a jugar de mediapunta. El cambio liberó a Shaw, que aprovechó la menor marca de Bronze.

    En una temporada que empezó con Buurman fuera del equipo, en su primer año tras volver cedida del PSV, este partido mostró su importancia.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Sam Kerr

    Antes de que se reescribiera el guion para Shaw, parecía escrito para Kerr. La emblemática delantera australiana podría dejar el Chelsea este verano, así que este podría ser su penúltimo partido con el club, a menos que lleguen a la final. Cuando Kerr marcó de cabeza justo antes de la hora, asegurando el pase de las Blues a Wembley, el momento fue perfecto.

    Muchos de sus momentos clave con el Chelsea han ocurrido en Wembley, su estadio favorito donde nunca ha perdido. Regresar allí en su posible despedida sería un final de cuento si, además, lograba otro título para las Blues.

    Sin embargo, le anularon dos tantos —uno por fuera de juego y otro de forma más discutida, pues Carpenter parecía haber mantenido el balón en juego—, y acabó en el bando perdedor.

    Su despedida, salvo sorpresa, llegará la próxima semana ante el Manchester United. Un final muy distinto al que soñaban los guionistas de Kerr.

  • Mary Fowler Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Mary Fowler

    Ha sido una temporada difícil para Fowler. Tras romperse el ligamento cruzado anterior al final de la campaña pasada, la internacional australiana ha pasado todo el año en rehabilitación, lo que ha limitado su aportación al título del City en la WSL.

    El domingo, apenas ingresó, marcó un golazo desde lejos que inició la remontada y mostró su talento.

    Shaw acaparará los titulares, pero el tanto de Fowler dio al City la confianza para completar la remontada. Se merece ese momento tras una temporada muy difícil.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Sonia Bompastor

    Tras una primera temporada de ensueño en el Chelsea, la segunda de Bompastor ha sido una pesadilla: las lesiones han limitado al equipo y obligarán a una reconstrucción este verano.

    Además, sus cambios del domingo volvieron a generar dudas: retirar a Buurman fue un error y el relevo de Thompson, dada su eficacia, sorprendió.

    Pese a todo, la técnico poco pudo hacer cuando el equipo se desmoronó en los últimos minutos: había experiencia suficiente para cerrar el partido.

    Es la peor campaña del Chelsea en siete años: desde la 2018-19, sin títulos, no vivía una sequía así. A pesar de la reciente renovación de su contrato, Bompastor tendrá tiempo para corregir el rumbo, aunque aún hay mucho por hacer, pese a la Copa de la Liga conquistada en marzo.