Con 36 goles, Kane sumó 72 puntos y superó con comodidad a Erling Haaland. El delantero del Manchester City, ganador de la Bota de Oro 2022/2023, marcó 27 goles (54 puntos).

El tercer puesto fue para Kylian Mbappé, quien marcó 25 goles (50 puntos). El año anterior, el delantero del Real Madrid fue el número uno de Europa con 31 goles. Aunque Viktor Gyökeres marcó 39 en la liga nacional, jugaba en el Sporting de Lisboa y, por el coeficiente de 1,5 de Portugal, quedó segundo.

Detrás de ellos se sitúan Dion Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Luis Suárez y Esteban Lepaul. En el noveno lugar aparece otra figura de la Bundesliga: Deniz Undav, autor de 19 goles (38 puntos) con el VfB Stuttgart.