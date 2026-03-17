Se trata de Dayot Upamecano y Konrad Laimer, a quienes les pende una posible sanción debido a las tarjetas amarillas que han recibido hasta ahora en la competición actual. Mientras que el defensa central francés acumula dos amonestaciones, el austriaco lleva ya cuatro (se impone una sanción a partir de tres y cinco tarjetas amarillas).
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«Por ahora es una posibilidad lógica»: ¿Es posible que dos estrellas del FC Bayern de Múnich ni siquiera salgan al campo contra el Atalanta de Bérgamo?
Si ambos recibieran otra tarjeta amarilla contra el Atalanta y, al mismo tiempo, el Bayern de Múnich se clasificara para los cuartos de final, quedarían sancionados para un posible enfrentamiento contra el Manchester City o el Real Madrid.
En la rueda de prensa previa al partido contra el Bérgamo, Kompany dejó claro que prefería no llegar a esa situación: «Por el momento, es una consideración lógica», respondió a la pregunta de si Upamecano y Laimer se sentarían en el banquillo para no correr ningún riesgo.
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Kompany: «En esta situación, no hay mucho donde elegir»
«En esta situación no hay mucho donde elegir. ¿Quién no se lo plantearía? Es lo que hay. La realidad es que, si mañana reciben una tarjeta amarilla, estarán sancionados para el próximo partido. Pero si es necesario, así será. No hay que darle más vueltas», afirmó el entrenador del campeón alemán.
Kompany no reveló quién podría ocupar el lugar de Upamecano y Laimer en el equipo. En la defensa central, Min-Jae Kim ha sido el sustituto habitual; el surcoreano podría ser titular junto a Jonathan Tah. Laimer jugó recientemente como lateral izquierdo; allí, tras la lesión de Alphonso Davies, Tom Bischof sería probablemente la primera alternativa.
De todos modos, el equipo de Múnich afronta el partido de vuelta en una situación de partida excelente. Hace una semana, el equipo de Kompany goleó a los italianos por 6-1, por lo que una eliminación equivaldría a un pequeño milagro. En cuartos de final les esperaría, con toda probabilidad, el Real Madrid, que también ganó claramente su partido de ida contra el ManCity por 3-0.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)