¡Por 20 millones de euros! El BVB habría cerrado el primer fichaje de Ole Book

Según la prensa, las negociaciones entre los clubes están en su recta final. Se habla de un traspaso de 20 millones de euros más hasta seis millones en variables. Sebastian Kehl, antecesor de Book en el BVB, ya se interesó por Gadou en primavera.

Gadou, de 1,95 m, llegó a Austria en 2024 procedente de la cantera del París Saint-Germain. El internacional sub-21 francés ha jugado 33 partidos esta temporada con el Salzburgo y ha adquirido experiencia en la Europa League.