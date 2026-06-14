Getty Images Sport
Traducido por
«Pónganse a cubierto»: hay una alerta de tornado para la selección inglesa de la Copa del Mundo
Las alertas de emergencia alteran la concentración de Inglaterra
Thomas Tuchel y la selección inglesa tuvieron un inicio inquietante en el Medio Oeste el sábado por la noche. Horas después de llegar a Kansas City desde Florida, el equipo debió quedarse en el hotel tras alertas de emergencia en la región.
Tras entrenar bajo un calor agobiante en el Swope Soccer Village, el equipo se vio obligado a permanecer en el hotel cuando se aproximó un fuerte frente tormentoso. Sobre las 20:00 hora local, el Servicio Meteorológico Nacional envió alertas automáticas que advertían de una «tormenta eléctrica severa» y ordenaban buscar refugio en un edificio sólido, lejos de las ventanas, ante vientos de hasta 130 km/h.
- AFP
El parte meteorológico interrumpió la retransmisión del partido de fútbol.
Hacia las 20:30 h el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) elevó el nivel de alerta. Se emitió una «alerta de tornado» para el condado de Johnson, Kansas, donde está el hotel de la selección inglesa, y una «advertencia de tornado» para el condado de Jackson, Misuri, donde se ubica el campo de entrenamiento del equipo.
Mientras la delegación inglesa permanecía a resguardo en el hotel, la tormenta azotó la región. Luego se confirmó que un tornado tocó tierra en Misuri, aunque quedó lejos de Kansas City. Gran parte del plantel y el cuerpo técnico seguían el torneo por la transmisión del partido Escocia-Haití, pero Fox interrumpió la señal y pasó a informar sobre la emergencia meteorológica.
El calendario de los Tres Leones no sufre cambios
El sábado por la noche, fuertes vientos y lluvias azotaron Kansas City y dejaron sin electricidad a muchos residentes. A pesar de ello, se espera que el calendario del equipo se mantenga sin cambios: regresará al Swope Soccer Village el domingo por la mañana para sus últimos preparativos en Kansas City. Luego viajará a Dallas, donde se enfrentará a Croacia el 17 de junio en el esperado partido inaugural del Grupo L.
- Getty Images Sport
Aviso de tormenta para dos partidos
Este incidente refleja la creciente preocupación de los organizadores de torneos por el clima veraniego de Norteamérica. Las condiciones meteorológicas extremas se están convirtiendo en un tema recurrente en los grandes eventos futbolísticos de la región; en la Copa Mundial de Clubes del verano pasado se tuvieron que retrasar o reprogramar varios partidos debido a los rayos y las fuertes tormentas. La actual Copa del Mundo se enfrenta a obstáculos logísticos similares, ya que hay alertas de tormenta activadas para dos de los partidos del domingo: Suecia contra Túnez en Monterrey (México) y Costa de Marfil contra Ecuador en Filadelfia.