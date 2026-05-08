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«Poner a prueba su determinación»: se aconseja al Chelsea que se prepare para recibir ofertas por Cole Palmer y Enzo Fernández, pues las dificultades para clasificarse para las competiciones europeas dejan a los Blues, ya en apuros, en una situación vulnerable
El Chelsea ha invertido mucho en varias ventanas de fichajes.
Todd Boehly y BlueCo han invertido mucho para construir una plantilla en el oeste de Londres capaz de rendir ahora y en el futuro. Sus fichajes apuestan más por el potencial que por el palmarés, lo que ha traído altibajos.
En 2025 ganaron la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, y ahora buscan la FA Cup. Pero los constantes cambios dentro y fuera del campo siguen marcando el día a día en el oeste de Londres.
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El Blues corre el riesgo de quedarse fuera de las competiciones europeas
Enzo Maresca y Liam Rosenior han sido destituidos como entrenadores. Calum McFarlane dirigirá al primer equipo de forma interina hasta el nombramiento definitivo de verano. Las lesiones han mermado al plantel.
La novena posición en la Premier, a tres jornadas del final, complica la lucha por el séptimo lugar. Si el Chelsea falla, jugadores como Palmer y Fernández podrían buscar otras opciones.
Los jugadores que han demostrado su valía en el Chelsea despertarán interés
Al preguntarle si la ausencia de competiciones europeas hará que los jugadores de renombre busquen otras opciones, el exdefensa de los Blues, Dorigo —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetGoodwin— afirmó: «Sí, sin duda. Antes tenían la Champions encaminada y todo iba bien, pero de repente surgieron problemas de verdad.
Además, hay que considerar la duración de los contratos y la salud financiera del club. Sin esos ingresos, ¿en qué situación quedan? Es lógico que se planteen cambios, y la salida de algún jugador clave sería la opción más sencilla, aunque muy dura.
«Cole Palmer, cuando juega bien, es decisivo. Es el tipo de jugador que marca la diferencia y que quieres conservar, así que seguro que harán todo lo posible por retenerlo.
Sin Europa, algún grande dirá: “Pondremos a prueba su determinación y ficharemos a uno o dos de sus mejores jugadores”, y eso sería una lástima».
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Manchester y Madrid: ¿Dónde podrían acabar Palmer y Fernández?
Palmer, nacido en Mánchester y formado en la cantera del City, podría volver al United, donde creció como aficionado. Ha visto cómo los «Diablos Rojos» superaban al Chelsea en la lucha por la Liga de Campeones.
Mientras tanto, Fernández planea su marcha a Madrid. El campeón mundial es clave en el centro del campo del Chelsea, pero, a sus 25 años, podría cambiar de aires pronto debido a la inestabilidad del club y a los inevitables rumores de salida.