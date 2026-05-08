Al preguntarle si la ausencia de competiciones europeas hará que los jugadores de renombre busquen otras opciones, el exdefensa de los Blues, Dorigo —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetGoodwin— afirmó: «Sí, sin duda. Antes tenían la Champions encaminada y todo iba bien, pero de repente surgieron problemas de verdad.

Además, hay que considerar la duración de los contratos y la salud financiera del club. Sin esos ingresos, ¿en qué situación quedan? Es lógico que se planteen cambios, y la salida de algún jugador clave sería la opción más sencilla, aunque muy dura.

«Cole Palmer, cuando juega bien, es decisivo. Es el tipo de jugador que marca la diferencia y que quieres conservar, así que seguro que harán todo lo posible por retenerlo.

Sin Europa, algún grande dirá: “Pondremos a prueba su determinación y ficharemos a uno o dos de sus mejores jugadores”, y eso sería una lástima».