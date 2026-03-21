Polémico, obsesivo, carismático y con carácter: ¿está Fábregas ya listo para un gran club?

Las raíces catalanas del Barcelona, la impronta anglo-francesa del Arsenal de Wenger, el pragmatismo de Mourinho y Conte, la ambiciosa geometría de Sarri. La carrera como futbolista de Fábregas es un compendio de escuelas futbolísticas, un bagaje técnico y cultural enorme. Pero todo lo que has asimilado como jugador no te define automáticamente como entrenador. Y, de hecho, Cesc está construyendo algo propio. No es un detalle, en el contexto italiano, donde a menudo se protege el espacio más que crearlo, ver a un equipo que hace exactamente lo contrario. Su Como es una provocación cultural antes incluso que táctica: campo reducido y constantemente ampliado, velocidad en los pases, extremos implicados con el 4-2-3-1, un sistema descuidado en la Serie A, jóvenes con responsabilidad, riesgo aceptado en las jugadas de todas las líneas, incluido el portero. Butez, que llegó con buenas bases técnicas, ha dado un salto de calidad en su capacidad para leer el juego, una cualidad en la que ahora destaca y que le convierte en el mejor portero de la Serie A. Con él, un poco como Mou con Lampard recién llegado al Chelsea, Cesc ha trabajado tanto en sus pies como en su cabeza, porque estaba convencido de que tenía todo lo necesario para convertirse en el número 1 en estas situaciones. Así se gana la credibilidad: lo que dices se ve en el campo, la teoría aplicada sobre el gran césped verde.





Y luego está el otro aspecto: la comunicación, el diálogo o el enfrentamiento con los «gurús» del banquillo. Desde Allegri hasta Gasperini, una figura que divide tanto a sus colegas como a los comentaristas: ¿limitación o recurso, carácter o estrategia? La respuesta se resume en una sola palabra: personalidad.