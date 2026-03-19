No cesa la polémica que estos días enfrenta a las selecciones de Marruecos y Senegal en torno a la tan discutida final de la Copa Africana de Naciones, ganada por Mané y sus compañeros sobre el terreno de juego, pero adjudicada de oficio a Marruecos en los últimos días. Tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de adjudicar el título a Marruecos por decisión administrativa, Senegal ha decidido recurrir ante el TAS de Lausana, pero también acaparan la atención las sanciones impuestas por la propia CAF.
AFP
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Polémica entre Marruecos y Senegal: sanciones para ambos equipos, pero su participación en el Mundial no correría peligro
LAS CONSECUENCIAS PARA EL MUNDIAL
Según informa RMC Sport, la controversia entre Marruecos y Senegal no afectará al Mundial ni a la participación de ambas selecciones en la competición. La comisión disciplinaria de la CAF ha impuesto duras sanciones a ambas federaciones, pero estas solo serán válidas para las competiciones organizadas por la propia CAF. Por lo tanto, la medida afecta a la próxima edición de la Copa Africana de Naciones, y no al próximo Mundial de fútbol.
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