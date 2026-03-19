Polémica entre Marruecos y Senegal: sanciones para ambos equipos, pero su participación en el Mundial no correría peligro

No cesa la polémica que estos días enfrenta a las selecciones de Marruecos y Senegal en torno a la tan discutida final de la Copa Africana de Naciones, ganada por Mané y sus compañeros sobre el terreno de juego, pero adjudicada de oficio a Marruecos en los últimos días. Tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de adjudicar el título a Marruecos por decisión administrativa, Senegal ha decidido recurrir ante el TAS de Lausana, pero también acaparan la atención las sanciones impuestas por la propia CAF.