AFP
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«¡Podría ser el comienzo de algo grande!»: Declan Rice anima a sus compañeros del Arsenal mientras los Gunners se preparan para la final de la EFL Cup contra el Manchester City
Los Gunners aspiran a la gloria en Wembley
El Arsenal se dirige a Wembley este domingo con el impulso de una racha de 14 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones. La final de la Carabao Cup de este fin de semana supone la primera aparición del club en una gran final nacional desde su triunfo en la FA Cup de 2020, lo que la convierte en una prueba de fuego crucial para la plantilla en evolución de Mikel Arteta. Mientras que el City cuenta con una amplia experiencia en la conquista de títulos bajo la batuta de Pep Guardiola, los londinenses del norte llegan con la moral por las nubes tras eliminar al Bayer Leverkusen de la Liga de Campeones el martes por la noche. Con el primer trofeo de la temporada inglesa en juego, el enfrentamiento se considera un posible trampolín para un equipo que sigue compitiendo en cuatro frentes.
El arroz exige fortaleza mental
En declaraciones previas a la final, Rice destacó el potencial de este partido para servir de catalizador de éxitos futuros. «Sin duda, podría ser el comienzo de algo», afirmó Rice. «Es el primer trofeo en juego. Si lo ganas, el impulso que te da para seguir adelante es enorme».
El jugador de 27 años sigue motivado por el ambiente que se respira en el vestuario del Arsenal, a pesar de admitir que se siente «destrozado» por un calendario de partidos implacable. «Los chicos ya lo están comentando ahí dentro, estamos emocionados, estamos listos. En este momento, cada partido de fútbol al que nos enfrentamos, creemos que podemos ganar, así que estaremos preparados y con muchas ganas», afirmó. «¿Cuánto lo deseas el domingo? ¿Cuánto deseas ganar un trofeo para este equipo y para estos aficionados?».
Eze se perfila como el factor X
Más allá del duelo táctico contra el City, Rice destacó la creciente influencia de Eberechi Eze como un posible «factor X» para los Gunners. Tras el impresionante gol de Eze contra el Leverkusen, Rice señaló: «No he visto a muchos jugadores que puedan golpear el balón como él. ¡Tenemos que darle más balones!».
Una carrera decisiva hacia la historia
Tras el partido en Wembley, el Arsenal afronta una recta final agotadora que pondrá a prueba los límites de la rotación de su plantilla. Aunque el cuádruple sigue siendo matemáticamente posible, el desgaste físico de jugadores clave como Rice —que ha disputado casi todos los minutos esta temporada— será una de las principales preocupaciones de Arteta. Los Gunners deben sortear un mes de abril repleto de compromisos, con los cuartos de final de la Liga de Campeones y una implacable lucha por el título. El resultado del domingo contra un City recién salpicado por su propia eliminación europea marcará el tono del resto de la temporada, determinando si esta generación del Arsenal está realmente preparada para pasar de ser aspirantes a ganadores habituales.
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