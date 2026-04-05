A pesar de su pragmatismo ante la difícil situación actual, el italiano dio algunas pistas sobre cómo espera que funcione su equipo en la transición. Exigiendo un compromiso total en ambos extremos del campo, detalló sus expectativas respecto al ritmo de trabajo colectivo del equipo: «Me encanta mantener la posesión del balón, me encantan las grandes ocasiones de gol, pero al mismo tiempo, me encantan los 11 defensas cuando no tenemos el balón, porque en el fútbol actual tenemos que atacar con 11 jugadores, incluido el portero, y tenemos que defender con 11 jugadores cuando el balón no está en nuestro poder».

Confiando en la capacidad inherente de la plantilla, señaló: «En este momento, no tenemos tiempo para trabajar demasiado en más principios, pero tenemos que saber lo que tenemos que hacer en el campo. Tenemos que tener una buena organización, con el balón y sin él. Tenemos que tener en cuenta las cualidades de los jugadores. Tenemos suerte —yo tengo suerte— porque cuento con grandes jugadores con mucho talento y mi trabajo consiste en ayudarles a demostrar sus cualidades».