¿Podría Lionel Messi ganar su noveno Balón de Oro? Ruud Gullit explica a Messi y al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, qué deben lograr para ganar el Balón de Oro de 2026

Un candidato más probable al título es la revelación del Barcelona, Yamal. Con solo 18 años, ya fue subcampeón del Balón de Oro y tiene en su palmarés La Liga y la Eurocopa.

Algunos creen que podría superar los ocho Balones de Oro de Messi, pues el tiempo está de su lado; sin embargo, Gullit no está convencido de que eso empiece en 2026.

Al preguntarle si Yamal podría estrenarse este año y comenzar a perseguir al mejor de todos los tiempos, el exinternacional holandés Gullit respondió: «Depende de su rendimiento en el Mundial. Aunque ganara la Liga de Campeones —lo que Yamal no logrará este año—, necesita brillar en el Mundial para optar al Balón de Oro, porque no llegó a la final.

«¿Quién más está en la final de la Liga de Campeones que pueda acercarse este año? [Ousmane] Dembélé, claro; ya la ha ganado. Pero para mí, uno de los mejores es Vitinha: un jugador increíble, el motor de ese centro del campo. También podría destacar en el Mundial».