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¿Podría Lionel Messi ganar su noveno Balón de Oro? Ruud Gullit explica a Messi y al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, qué deben lograr para ganar el Balón de Oro de 2026
Messi aventaja en tres votos a Ronaldo en la lista del Balón de Oro
Messi logró el título en Catar 2022, acabando con su larga espera por la gloria mundial. Tras guiar a su selección a un triunfo histórico en Oriente Medio, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain ganó su octavo Balón de Oro.
Ahora le saca tres victorias a su eterno rival, Cristiano Ronaldo, quien obtuvo la última de sus cinco en 2017. A sus 41 años, la leyenda del Manchester United y el Real Madrid mantiene su forma en el Al-Nassr, candidato al título de la Liga Profesional de Arabia Saudí.
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¿Podría Messi ganar su noveno Balón de Oro en 2026?
Ronaldo integrará una selección portuguesa repleta de estrellas en el Mundial 2026, con la mira en el título. Si CR7, como capitán, lo consigue, ¿podría pelear de nuevo el Balón de Oro?
Al preguntarle si Messi y Ronaldo pueden ganar otro Balón de Oro, la exestrella del AC Milan y del Chelsea, Gullit —que lo obtuvo en 1987—, declaró a GOAL en colaboración con MrRaffle.com: «Si Messi ha sido decisivo, entonces por supuesto. Pero eso es lo que Ronaldo también quiere, y Portugal tiene un buen equipo además».
Los rivales de Yamal en la carrera por el Balón de Oro
Un candidato más probable al título es la revelación del Barcelona, Yamal. Con solo 18 años, ya fue subcampeón del Balón de Oro y tiene en su palmarés La Liga y la Eurocopa.
Algunos creen que podría superar los ocho Balones de Oro de Messi, pues el tiempo está de su lado; sin embargo, Gullit no está convencido de que eso empiece en 2026.
Al preguntarle si Yamal podría estrenarse este año y comenzar a perseguir al mejor de todos los tiempos, el exinternacional holandés Gullit respondió: «Depende de su rendimiento en el Mundial. Aunque ganara la Liga de Campeones —lo que Yamal no logrará este año—, necesita brillar en el Mundial para optar al Balón de Oro, porque no llegó a la final.
«¿Quién más está en la final de la Liga de Campeones que pueda acercarse este año? [Ousmane] Dembélé, claro; ya la ha ganado. Pero para mí, uno de los mejores es Vitinha: un jugador increíble, el motor de ese centro del campo. También podría destacar en el Mundial».
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Las estrellas inglesas Kane y Rice luchan por un lugar en el Mundial.
La Liga de Campeones suele decidir el Balón de Oro, pero este año el Mundial lo pone en duda.
Así, el capitán inglés Harry Kane sigue en la lucha pese a su decepción europea con el Bayern, pues el letal delantero ha firmado 55 goles esta temporada en la Bundesliga. Declan Rice, del Arsenal, disputará la final de la Champions y lucha por la Premier, y el “galáctico” del Real Madrid, Kylian Mbappé, podría sumarse a la pelea con más actuaciones decisivas que le den un segundo Mundial.