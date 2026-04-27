¿Podría Jamie Vardy volver al Leicester tras dos descensos consecutivos? El exdelantero de los Foxes analiza este sorprendente fichaje y qué ha fallado en su «desconcertante» caída en desgracia

¿Podría el legendario delantero Jamie Vardy, que se despidió el verano pasado con 200 goles en 500 partidos, regresar a un entorno familiar a sus 39 años, tras una temporada en el Cremonese italiano, y convertirse en una especie de salvador?

Al preguntarle, Dickov, exdelantero de los Foxes, respondió en exclusiva a GOAL junto a MrQ: «Necesitan algo, sea Jamie o no.

Estoy destrozado por todos los que forman parte del club. Hay mucha gente buena trabajando entre bastidores, y sobre todo los aficionados; ver el King Power la otra noche con tantos asientos vacíos me resultó bastante doloroso, la verdad.

«Tuve dos etapas fantásticas allí. En la primera, el club entró en administración tras descender. Lo único que nos ayudó a salir adelante fue el apoyo de los aficionados. Acabábamos de mudarnos al Walker’s Stadium y se agotaban las entradas. Había una mentalidad de asedio que nos impulsaba como jugadores.

La segunda vez, en League One, seguían llenando casi por completo el estadio. Había una conexión real entre lo que pasaba en el campo y en las gradas, y esa conexión parece haber desaparecido, lo cual es realmente triste».