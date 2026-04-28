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¿Podría fichar Cole Palmer por el Manchester United? El Chelsea ha revelado de qué depende el traspaso, mientras que la exestrella de los Blues, Joe Cole, hace una confesión «de alto nivel»
No clasificarse para la Liga de Campeones podría salirle muy caro al Chelsea
Esto podría tener grandes consecuencias para los Blues: en el oeste de Londres ya se rumorea sobre su posible salida. Enzo Fernández, que llevó al club a otra final de la FA Cup, admite que le gustaría establecerse en Madrid.
Palmer, de 23 años, también planea dejar Londres y volver a su ciudad natal, en el noroeste de Inglaterra.
- Specsavers
¿Podría Palmer cerrar el fichaje que le llevaría de vuelta a Manchester?
Criado como hincha del United y formado en la cantera del City, el Chelsea podría encontrar difícil separar las emociones en cualquier negociación de traspaso. Se resistirían a vender a Palmer, quien se convirtió en una superestrella mundial bajo su camiseta, y pedirían una suma considerable, pero ¿se verían obligados a hacerlo?
Al preguntarle a Cole, tres veces campeón de la Premier con el Chelsea, el exjugador —que salió del retiro para marcar con el Warley FC, el “Mejor Peor Equipo” de Specsavers, en un 3-1— dijo a GOAL: «Obviamente, queremos que se quede en el Chelsea, ha sido un gran jugador para el club. Sigue siendo un gran jugador para el club.
La situación en el Chelsea depende de la Champions League; aunque tengas a los jugadores atados por contrato, no quieres que estén descontentos. Si el club no le ofrece una plataforma para jugar, es lógico que quiera marcharse para seguir creciendo. Todo dependerá de la Champions. Habrá que ver qué pasa en verano».
¿Está el fútbol inglés produciendo suficientes jugadores del calibre de Palmer?
El Chelsea ha renovado a Palmer, quien podría integrar la selección inglesa en el Mundial de este verano, hasta 2033. El mediocampista ha marcado 53 goles en 126 partidos con el club y ganó el premio al Mejor Jugador Joven del Año de la PFA.
El enigmático centrocampista conserva la mentalidad de sus inicios y un estilo callejero que recuerda a los partidos improvisados en el parque.
Al preguntarle si el fútbol inglés sigue formando jugadores así, con más distracciones que nunca para los jóvenes, Cole —de estilo similar— respondió: «Sí, lo hace. Tenemos a Morgan Rodgers, Phil Foden, Cole Palmer y Jude Bellingham, aunque con un perfil distinto.
«Sí, lo estamos viendo: Max Dowman, Ethan Nwaneri y los “10” del Arsenal. Tenemos talento técnico.
Quizá aún no hemos encontrado al sucesor de Harry Kane; los ‘9’ pueden ser un problema. Antes teníamos muchos, ahora dependemos de Harry, aunque es genial ver a Ollie Watkins volviendo a marcar. En general, de jugadores habilidosos tenemos suficientes».
¿Formará Palmer parte de la selección inglesa para el Mundial de 2026?
Inglaterra tiene muchas opciones creativas para buscar la gloria en Estados Unidos, y Thomas Tuchel debe sacar lo mejor de su amplia cantera.
Cole, que disputó un Mundial y sumó 56 partidos con los Tres Leones, seguirá desde la distancia cómo Palmer afronta un verano decisivo con club y selección.
La transformación del Warley FC es documentada por Specsavers en su serie de YouTube «Best Worst Team». Mira a Joe Cole en el episodio 9 y suscríbete al canal para seguir la trayectoria del equipo.