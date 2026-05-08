¿Podría el Sunderland ser la clave para la redención de Thomas Frank tras su fracaso en el Tottenham? Michael Gray, leyenda de los Black Cats, reacciona ante los «descabellados» rumores de cambio

Regis Le Bris se convirtió en un héroe de culto al llevar al Sunderland de vuelta a la máxima categoría en su primera temporada. Tras ocho años fuera de la primera división, con una humillante caída que tocó fondo en la League One, en mayo de 2025 se saboreó la gloria de la final de los play-offs en Wembley.

Quienes pronosticaron un nuevo descenso se equivocaron: con fichajes acertados, el club aspira ahora a puestos europeos.

Le ha ido mejor que a otros equipos más consolidados, como los Spurs, que aún luchan por evitar el descenso. El técnico danés Frank, que inició su declive en la 2025-26 tras dejar el Brentford, está sin trabajo desde febrero.

Se ha sugerido que podría recalar en el noreste si se considera que Le Bris ha alcanzado su techo como entrenador, pero ¿debe el Sunderland darle a Frank una oportunidad de redimirse?