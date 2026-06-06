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«Podría despertar a los demonios»: la superestrella francesa Kylian Mbappé revela el partido del Mundial que NUNCA volverá a ver
El talismán de los Bleus, acosado por Catar
El capitán francés reconoció el duro golpe emocional de la final de Doha, donde su equipo cayó 4-2 en los penaltis tras un caótico 3-3.
Con solo 23 años, el delantero se convirtió en el jugador más joven en disputar dos finales distintas y el único en perder a pesar de marcar tres goles. Su gran actuación le dio la Bota de Oro, pero la decepción colectiva sigue eclipsando sus récords individuales.
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El capitán reflexiona sobre el dramático acontecimiento histórico
En una entrevista concedida una semana antes del torneo de 2026, el prolífico delantero explicó su reticencia a revivir aquel encuentro de película.
Al repasar el encuentro, Mbappé confesó a Sorare: «¿La mejor final de la historia? Nada se le compara en espectáculo, rivalidad y giros. Se definió en penaltis, la forma más brutal.
Era el primer título de Messi o el segundo de Francia, así que, ganara quien ganara, sería histórico. ¿He vuelto a verlo? ¡Nunca! No quiero despertar demonios».
Hazañas individuales sin precedentes que acaban en decepción
La sensacional actuación del delantero en Lusail batió varios récords, incluido un doblete en 95 segundos que por sí solo sacó al equipo de Didier Deschamps de una desventaja de dos goles.
Su volea del empate en el 81 viajó a 123,34 km/h, el disparo más potente del torneo.
Al anotar su segundo penalti en la prórroga, igualó la gesta de Geoff Hurst en 1966 y se convirtió en el máximo goleador de las finales de la Copa del Mundo, con cinco tantos.
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La prueba africana evoca recuerdos dolorosos
Con 56 goles en 97 partidos, el delantero liderará a Francia en el grupo I de la Copa América. Los Bleus debutarán ante Senegal en el MetLife Stadium el martes 16 de junio y luego jugarán contra Irak y Noruega.
El debut recuerda a la sorpresiva derrota de 2002, cuando Francia, entonces campeón, cayó 1-0 ante la selección de África Occidental.