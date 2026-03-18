«Podemos darles problemas»: Eddie Howe advierte al Barcelona de que el Newcastle United no «se achicará» en el partido decisivo de la Liga de Campeones

En declaraciones previas al partido de vuelta, Howe destacó que sus jugadores ya están acostumbrados a la presión del fútbol europeo de élite. «No se puede amedrentarse ante la importancia del partido, y no creo que lo hagamos. Contamos con muchos jugadores que ya han disputado numerosos encuentros; nos hemos acostumbrado a ello», afirmó el entrenador.

Después de que un penalti de Yamal en el tiempo añadido les privara de la victoria en St James' Park en el partido de ida, Howe afrontará el partido de vuelta con confianza y afirmó que una victoria sería el mayor triunfo de su carrera: «Probablemente lo sería, sí, pero es irrelevante porque ese es el resultado y estamos en la fase de preparación. Tenemos que asegurarnos de que nuestro plan de juego, la ejecución táctica y el rendimiento individual estén al nivel adecuado. Tenemos otro partido importantísimo este fin de semana [contra el Sunderland], así que no quiero presionar demasiado a los jugadores. Solo quiero que intenten dar lo mejor de sí mismos.

«Tenemos muchísimos internacionales en la plantilla, así que no veo que [la reducción de efectivos] sea un problema. Tenemos suficientes jugadores que pueden causarles problemas. Disfrutaremos del partido, pero solo lo disfrutaremos de verdad si cumplimos. Creo que estamos en una buena posición para hacerlo, y los jugadores probablemente tengan tanta confianza como en cualquier otro momento de la temporada».